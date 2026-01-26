YouTube disattiva i sottotitoli SRV3 senza preavviso: confusione tra i creator

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Chi pubblica contenuti su YouTube sa quanto l’equilibrio di un flusso di lavoro possa essere fragile. Negli ultimi giorni, molti creator lo hanno scoperto nel modo peggiore, trovandosi improvvisamente senza i sottotitoli avanzati SRV3, spariti dalla piattaforma senza comunicazioni preventive. Un’assenza che ha subito fatto nascere dubbi e preoccupazioni, soprattutto tra chi li utilizzava da anni come parte integrante dei propri video.
Il formato SRV3 era stato introdotto intorno al 2018 e rappresentava un netto passo avanti rispetto ai sottotitoli tradizionali. Consentiva una gestione più flessibile del testo, con colori diversi per distinguere le voci, posizionamenti personalizzati sullo schermo e persino animazioni sincronizzate con musica o parlato. Per alcuni canali non si trattava solo di accessibilità, ma di un vero elemento stilistico.
Caricamenti bloccati e sottotitoli scomparsi
I primi segnali del problema sono arrivati quando i caricamenti dei file SRV3 hanno iniziato a fallire. Poco dopo, anche i sottotitoli già presenti su video pubblicati hanno smesso di comparire. In assenza di spiegazioni ufficiali, si è diffusa l’idea che il formato fosse stato abbandonato del tutto, rendendo inutilizzabile il lavoro accumulato su decine o centinaia di contenuti.
Solo dopo alcuni giorni è arrivato un chiarimento da parte di Google. L’azienda ha spiegato che il supporto a SRV3 non è stato eliminato, ma sospeso temporaneamente. Alcuni file di sottotitoli, infatti, stavano causando problemi di riproduzione per una parte degli utenti, rendendo i video difficili o impossibili da guardare. Da qui la decisione di fermare la distribuzione dei sottotitoli avanzati in attesa di una soluzione tecnica.
Incertezza e possibili cambiamenti definitivi
Il punto critico è che, nel frattempo, non è possibile caricare nuovi sottotitoli SRV3 e molti video risultano oggi privi di testo. Google sottolinea che la maggioranza dei creator utilizza formati più semplici, ma per chi aveva investito su queste funzioni avanzate l’impatto è concreto.