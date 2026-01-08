Xpeng P7+ 2026 si prepara al debutto europeo

Il debutto della Xpeng P7+ al Salone di Bruxelles, previsto per il 9 gennaio, non rappresenta soltanto l’arrivo di una nuova vettura sul mercato, ma segna un momento di maturità per il brand. La strategia del marchio appare estremamente dinamica. La Xpeng P7+ non si limita alla propulsione elettrica già vista in Cina, ma si prepara a diversificare l’offerta con una futura variante range extender. Una mossa pensata per intercettare chi cerca una transizione energetica più flessibile. Osservando le forme di tale berlina, si comprende che si tratta di una vettura di dimensioni importanti. Si parla di 5.056 mm di lunghezza e un passo di 3.000 mm. Nonostante l’imponenza, la P7+ non appare mai pesante grazie a un lavoro aerodinamico che ha permesso di contenere il Cx sotto lo 0,21.

Xpeng P7+: ecco i dettagli sulla nuova vettura

Sotto il profilo delle prestazioni, l’architettura a 800 Volt permette alla vettura di gestire ricariche rapidissime fino a 470 kW. Riducendo così le soste al minimo. Le diverse motorizzazioni, che includono varianti a trazione posteriore e la più grintosa versione Performance a doppio motore, utilizzano batterie LFP per massimizzare la longevità. L’intero sistema è sorvegliato dal chip Turing AI, che gestisce gli aiuti alla guida con una capacità di calcolo ai vertici della categoria.

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Il linguaggio estetico, denominato Robo Face e sviluppato sulla piattaforma SEPA 2.0, conferisce all’auto un’identità precisa. Il frontale con il caratteristico motivo a X e i gruppi ottici sdoppiati creano uno sguardo futuristico. Mentre il posteriore è dominato da un lunotto che integra con sapienza lo spoiler, rendendo la silhouette filante e riconoscibile. All’interno, l’atmosfera cambia drasticamente per abbracciare un minimalismo moderno che mette al centro l’interazione digitale. Il display da 15,6 pollici, alimentato dal chip Snapdragon 8295P, diventa il centro di comando di un’esperienza di bordo curata nei minimi dettagli. Con schermi dedicati anche per chi siede dietro e un bagagliaio che, nella sua massima estensione, sfiora i 2.000 litri.