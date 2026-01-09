Xpeng P7+ 2026 si prepara ad arrivare in Europa

La Xpeng P7+ 2026 sta per fare il suo ingresso in Europa e lo farà con una presentazione al Salone dell’Auto di Bruxelles. La curiosità è tanta: quando sarà disponibile nei concessionari europei e a quali prezzi? Per ora, sappiamo che la berlina elettrica ha già completato la produzione di prova nello stabilimento di Magna a Graz, in Austria. Tale scelta non è casuale: produrre in Europa permette di aggirare i dazi imposti dalla Commissione Europea sulle auto elettriche importate dalla Cina. Allo stesso tempo consolida le ambizioni del marchio sul mercato europeo.

Xpeng P7+ 2026: ecco i dettagli sulla nuova berlina

Ma cosa rende interessante tale vettura? Un primo dettaglio riguarda, le dimensioni. Con oltre cinque metri di lunghezza, quasi due di larghezza e un passo di tre metri, si fa notare per presenza e proporzioni equilibrate. Il bagagliaio parte da 573 litri. Ma può espandersi fino a 1.931 litri. L’abitacolo punta su un design minimalista e moderno, con uno schermo da 8,8 pollici dietro al volante per la strumentazione digitale e un display da 15,6 pollici che domina la plancia, centro del sistema infotainment. Quest’ultimo spinto dal chip Qualcomm Snapdragon 8295P.

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Passando al comporto elettrico della P7+, la gamma propone due versioni a singolo motore, entrambe da 180 kW. La batteria da 61,7 kWh della Standard assicura fino a 455 km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Mentre la Long Range con 74,9 kWh arriva a 530 km. Al top troviamo la versione Performance, dotata di doppio motore (230 kW + 140 kW), capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 5,1 secondi. Con autonomia di 500 km. Tutte le batterie sono LFP e l’architettura a 800 V consente ricariche rapidissime, fino a un picco di 470 kW.

La nuova Xpeng P7+ non è solo un’auto elettrica: rappresenta come il marchio vuole farsi strada tra i colossi europei con tecnologia, design e performance da vera berlina premium. Nei prossimi giorni sarà possibile conoscere anche prezzi e disponibilità.