Xpeng G9L, primo test di produzione a Graz e viaggio verso Parigi

Xpeng G9L, il nuovo grande SUV elettrico del marchio cinese, ha appena superato la sua prima prova di produzione in Europa. Il collaudo è avvenuto all’interno dello stabilimento Magna di Graz, in Austria, dove la casa assembla già altri tre modelli della propria gamma. È un passaggio che sulla carta può sembrare tecnico, eppure segna l’avvio concreto del percorso industriale di questa vettura nel Vecchio Continente, a poche settimane dal debutto ufficiale davanti al grande pubblico.

La prima prova di produzione rappresenta un momento delicato nella vita di qualsiasi automobile. È la fase in cui la linea di montaggio si confronta per la prima volta con un modello nuovo e in cui si verifica che tutto funzioni come previsto. Per Xpeng il fatto che questo test sia stato portato a termine significa che il nuovo SUV ha iniziato a prendere forma in una fabbrica europea e non soltanto negli impianti cinesi del costruttore.

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Xpeng G9L: Graz si conferma un polo strategico per il marchio cinese

Con l’ingresso di Xpeng G9L i modelli del brand assemblati nel sito austriaco salgono a quattro. Il nuovo arrivato si affianca infatti ai tre veicoli che escono già dalle linee della fabbrica gestita da Magna, un dato che dice parecchio sul ruolo assunto da Graz nella presenza europea dell’azienda. Non si tratta più di un singolo progetto isolato ma di una produzione che, modello dopo modello, si sta allargando in modo costante.

Il grande SUV a batteria va quindi a completare un’offerta che in Austria trova già una sua base solida. Per chi segue da vicino l’espansione dei costruttori cinesi in Europa, la notizia ha un peso preciso perché il nuovo modello verrà realizzato direttamente sul territorio europeo invece di arrivare esclusivamente via nave dall’Asia. Un dettaglio che riguarda da vicino anche i futuri acquirenti del G9L, visto che la vettura sarà prodotta a pochi passi dal mercato a cui è destinata.

Da Graz a Parigi su strada, verso il Mondial de l’Auto

Il prossimo capitolo di questa storia ha qualcosa di quasi simbolico. Un esemplare di preserie, cioè uno dei primi veicoli costruiti prima della produzione vera e propria, lascerà l’Austria per raggiungere Parigi percorrendo la strada con le proprie ruote. Niente camion né bisarca quindi, ma un trasferimento su asfalto che porterà il nuovo SUV elettrico attraverso il cuore dell’Europa fino alla capitale francese.

La destinazione finale non è casuale. Il Mondial de l’Auto di Parigi sarà il palcoscenico scelto per la presentazione ufficiale di Xpeng G9L, prevista per il prossimo 12 ottobre. In quell’occasione il grande SUV del costruttore cinese verrà svelato al pubblico e agli addetti ai lavori, dopo aver completato il viaggio partito proprio dalla fabbrica di Graz che ne curerà l’assemblaggio per il mercato europeo.

Fonte: TecnoAndroid