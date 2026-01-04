Xpeng G9: ricarica record a 453KW in Europa su colonnina pubblica

Come ben sapete un elemento decisamente importante per quanto riguarda le auto elettriche è la possibilità di ricarica che queste ultime offrono, questo concetto ruota attorno ovviamente a due pilastri fondamentali, sia la capacità delle batterie di supportare potenze di ricariche elevate sia ovviamente la rete di ricarica elettrica disponibile sul territorio che deve offrire standard adeguati per permettere ricariche ad alta velocità.

All’interno di questo contesto oggi vi segnaliamo un record stabilito in Europa dalla nota automobile SUV elettrica Xpeng G9, l’automobile ha stabilito infatti un vero e proprio primato dal momento che ha raggiunto una potenza di picco di 453 kW presso una stazione di ricarica pubblica da 1000 kW situata a Varna, provincia di Bolzano.

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Una ricarica potentissima

Questo record ovviamente segna e dimostra i pasti in avanti tracciati dalle auto elettriche per quanto riguarda il rifornimento di energia elettrica, le cose infatti stanno decisamente cambiando in modo molto rapido dal momento che le auto elettriche in arrivo offrono tempi di ricarica sempre più bassi andando di fatto a colmare uno dei maggiori gap presenti con le auto termiche, le aziende infatti stanno cercando di trasformare la ricarica elettrica in un qualcosa di molto vicino al classico rifornimento di carburante, immediato, efficace e completo.

Il test record è stato guidato da Paolo Mariano, untore assolutamente esperto per quanto riguarda il tema auto elettriche, l’auto una volta raggiunta una potenza di picco ha mantenuto circa 400 kW da 14% fino al 34% di ricarica, con una potenza media di circa 347 kW all’interno del ciclo dal 10 all’80%, in parole povere è stato possibile ottenere centinaia di chilometri di autonomia in appena 12 minuti e 43 secondi di ricarica.

Tutto questo ovviamente è merito dell’architettura della vettura, il supporto all’architettura a 800 V ha giocato in un ruolo fondamentale insieme alle batterie litio ferro fosfato incluse al suo interno, che supportano ricariche fino a 5C.