Xpeng G9 2026: il nuovo modello arriva per portare alta tensione nell’elettrico

L’arrivo sul mercato italiano segna un passaggio delicato per Xpeng, che con il G9 Model Year 2026 alza subito il livello della proposta elettrica. Le dimensioni parlano da sole: 4,89 metri di lunghezza, quasi due di larghezza e un passo vicino ai tre metri, numeri che suggeriscono presenza scenica e grande abitabilità. Il frontale X-BOT Face con illuminazione LED dinamica non si limita all’estetica, perché garantisce una visibilità fino a 200 metri, dettaglio che cambia la percezione della guida notturna. I nuovi cerchi da 21 pollici rafforzano il carattere deciso del SUV. La praticità emerge dal bagagliaio da 660 litri, che arriva a 1.576 abbattendo i sedili posteriori, affiancato da un frunk da 71 litri pensato per i cavi di ricarica. Il Model Year 2026 introduce la chiave fisica UWB e la chiave NFC contactless, soluzioni che trasformano l’accesso e l’avviamento in un gesto istintivo.

Abitacolo evoluto e comfort avanzato

All’interno della Xpeng, l’aggiornamento si percepisce immediatamente. Nuove colorazioni rendono l’ambiente più ricercato, mentre il volante in pelle riscaldato con regolazione elettrica in altezza e profondità migliora ergonomia e comfort. I comandi integrati per audio, clima e guida dialogano con nuove leve al volante e con comandi fisici dei sedili ripensati. Il tunnel centrale ridisegnato dona maggiore ordine visivo e funzionale. Il tetto panoramico in vetro, offerto di serie, amplifica la sensazione di spazio e luce, valorizzando un abitacolo che punta a coinvolgere più che a stupire.

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Powertrain, autonomia e prezzi italiani Xpeng

La vera tensione della Xpeng si concentra sotto la scocca. La piattaforma a 800 Volt consente ricariche ad altissima potenza, con picchi fino a 445 kW per la batteria LFP da 80,3 kWh e fino a 525 kW per quella da 94,6 kWh. In dodici minuti si passa dal 10 all’80 per cento, un tempo che ridisegna l’idea di sosta. La versione RWD Standard Range offre 351 CV e 502 km WLTP, mentre la RWD Long Range sale a 585 km mantenendo le stesse prestazioni. Al vertice si colloca la AWD Performance, con 576 CV, trazione integrale e uno scatto da 0 a 100 in 3,9 secondi, pur conservando 540 km di autonomia. I prezzi italiani partono da 63.170 euro, salgono a 67.170 euro e arrivano a 77.170 euro. Sceglieresti questo SUV o preferiresti un altro modello in arrivo?