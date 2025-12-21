Xiaomi vuole sorprendere ancora: in arrivo un a batteria da 10.000mAh

Un capitolo correlato al mondo della telefonia che ultimamente sta godendo di una certa attenzione sicuramente è quello delle batterie, nello specifico negli ultimi tempi stiamo assistendo finalmente a qualche passo in avanti per quanto riguarda le capacità delle batterie montate all’interno degli smartphone, per troppo tempo infatti l’hardware ha corso ad una velocità troppo elevata rispetto a quella delle batterie che faticavano a stare al passo, avevamo infatti spesso un hardware troppo potente che andava a consumare la carica delle batterie che invece non riuscivano ad offrire capacità adeguate.

A quanto pare la nota società cinese Xiaomi si sta preparando a riscrivere gli standard dal momento che si accinge a lanciare un dispositivo con addirittura una capacità di batteria pari a 10.000 mAh, un valore impressionante che dovrebbe accompagnare lo smartphone Redmi K 90 Ultra, un dispositivo che arriverà nei prossimi tempi e che dovrebbe letteralmente diventare un record.

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Valore incredibile

Il dispositivo in questione dovrebbe arrivare dunque con una batteria incredibile contenuta in uno spessore ragionevole di 8,5 mm, come se non bastasse le voci di corridoio lanciate da Digital chat station parlano addirittura del supporto alla ricarica wireless e alla ricarica rapida, elementi davvero incredibili se pensiamo che il tutto sarebbe contenuto in uno spessore tutto sommato basso, una capacità del genere rappresenterebbe circa il triplo di quella presente in iPhone Air e il doppio di quella presente in S 25 ultra, il merito va tutto alla nuova tecnologia al silicio carbonio che consente di ottenere una densità energetica molto superiore rispetto alla classica tecnologia agli ioni di litio.

Ovviamente tutto ciò rappresenta un passo importante dal momento che siamo passati da dispositivi che puntavano a garantire almeno una giornata di utilizzo intenso ad un nuovo target che potrebbe tranquillamente diventare un’intera settimana di utilizzo normale del proprio dispositivo senza ricaricarlo, ciò allungherebbe di molto la durata di vita, poiché ovviamente la batteria si deteriora in base ai cicli di carica e scarica effettuati, una batteria più grande richiede meno cicli e dunque dura di più.