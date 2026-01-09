Xiaomi SU7: il 2026 porta più autonomia e potenza

A quanto pare la nota società cinese Xiaomi non si occupa di rilasciare aggiornamenti solamente per i provi smartphone ma si impegna a procedere con update importanti anche per le proprie automobili, il 2026 inizia infatti con un aggiornamento della Xiaomi SU7, berlina elettrica molto amata dai consumatori che ha goduto di un grande successo e la quale ora riceverà un update che introdurrà dei miglioramenti a 360°, non a caso le prevendite per il nuovo modello sono già partite sebbene per vederne strada servirà attendere qualche mese visto che le spedizioni inizieranno ad aprile.

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Cosa viene introdotto

Le novità sono davvero tante, iniziamo subito parlando delle cose più importanti, Xiaomi infatti ha deciso di migliorare in modo importante il sistema di assistenza alla guida, il motore adesso offre una maggiore potenza e gode anche di una migliore efficienza, anche i tempi di carica sono stati sensibilmente ridotti.

Per quanto riguarda la componente design, la parte frontale è stata leggermente rivista per quanto riguarda la griglia, il tutto gode adesso anche di una nuova colorazione definita come Capri blu e anche i cerchi seppur rimasti da 20 pollici adesso arrivano con un modello di pneumatici più largo, anche i freni sono stati rivisti dal momento che adesso tutti i modelli della serie sono dotati di pinze anteriori a quattro pistoncini.

Passiamo adesso al cuore tecnologico dell’update per il 2026 dal momento che le novità sono decisamente corpose, partiamo innanzitutto parlando del modello base attrazione posteriore che in precedenza era privo del sensore Lidar e offriva in dotazione un hardware dedicato ai sistemi ADAS di potenza nettamente inferiore, adesso grazie al nuovo update tutti i modelli sono stati standardizzati allo stesso livello e offrono tutti il sensore Lidar, di conseguenza la potenza di calcolo è salita a 700 TOPS, elevando il modello base dai precedenti 508, tutti i modelli tra l’altro adesso godono di ben nove airbag.

Parlando invece del motore, adesso tutte le automobili sono equipaggiati con il motore V6S plus, con i modelli standard e pro che godono di una potenza aumentata da 299 cavalli a 320 cavalli mentre nei modelli Max che godono di un doppio motore, la potenza passa da ben 673 cavalli a 690 cavalli, anche le architetture sono state migliorate dal momento che i due modelli base di gamma sono passati da un’architettura a 400 V ad una a 752 V mentre addirittura il modello Max passa da 871 V a ben 897 V, avvicinandosi ai fatidici 900 V, tutti elementi che contribuiscono a migliorare i tempi di ricarica in modo assolutamente sensibile.

Per quanto riguarda i prezzi, questi ultimi per le tre versioni sono compresi da un minimo di 28.150 € a un massimo di 37.950 €, che rispettivamente equivalgono a 229.900 Yuan e 309.900 Yuan.