Xiaomi Smart Home Display 11: HyperOS, AI e tante funzioni integrate

A poche ore dalla presentazione ufficiale del suo nuovo smartphone di punta dal nome Xiaomi 17 ultra, l’azienda di origini cinesi ha svelato anche un nuovo dispositivo decisamente importante, come potete intuire da soli dal titolo si tratta di un device dedicato alla casa smart e parliamo di Xiaomi Smart Home Display 11, un display smart dotato di un generoso display da 11 pollici che gode della personalizzazione HyperOS insieme a numerose funzionalità di intelligenza artificiale integrate, ovviamente in quelle classiche per la smart home.

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Caratteristiche e funzionalità

Il prodotto in questione ovviamente appare come un classico smart display, ma risulta davvero interessante poiché parliamo di un dispositivo con una generosa diagonale da 11 pollici in 1920 × 1200 pixel in grado di raggiungere una luminosità massima di 400 nit, con anche la certificazione TUV per la protezione della vista, come se non bastasse Xiaomi ha lavorato in modo importante sul design in modo da offrire un prodotto ampio ma allo stesso tempo piccolo in modo da garantire il massimo dell’eleganza, non a caso l’audio è offerto da uno speaker posteriore intelligentemente integrato, dettaglio che secondo l’azienda ha permesso di ridurre le dimensioni addirittura del 35,5%.

Per il resto, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche pure, ovviamente il dispositivo grazie al suo display permette di fruire di contenuti multimediali senza problemi ma permette di effettuare anche videochiamate grazie alla fotocamera frontale da otto megapixel, ovviamente il tutto e comandato da Android che supporta anche i comandi vocali, per il resto è presente anche un modello di intelligenza artificiale nella classica dinamica QeA, tra l’altro si tratta di un modello decisamente complesso dal momento che riesce a discriminare addirittura tra sette dialetti, ovviamente restando all’interno dei confini cinesi.

Il dispositivo in questione al momento è disponibile solo all’interno del mercato cinese ad un prezzo pari a 1299 CNY, al cambio tale cifra equivale a 157 €, non sappiamo se e quando arriverà anche all’interno del mercato europeo ed è difficile definire un possibile prezzo futuro, visto che ovviamente vanno considerati i vari dazi sulle importazioni.