Xiaomi presenta il suo nuovo frigorifero Mijia 636L side by side

Xiaomi continua a muoversi con sicurezza, anche oltre il settore degli smartphone. L’azienda, infatti, ha presentato in Cina il suo nuovo frigorifero. Si tratta del nuovo modello Mijia 636L side by side, un elettrodomestico che punta a chi ha bisogno di spazio, praticità e di un prezzo accessibile. A tal proposito, il listino ufficiale parla di 1.899 yuan, circa 242 euro al cambio attuale. Inoltre, per il lancio è prevista una promozione che abbassa ulteriormente la cifra. Portandola intorno ai 229 euro. Il dato principale è la capacità complessiva di 636 litri. Una misura che colloca tale modello in una fascia pensata per famiglie numerose o per chi preferisce concentrare la spesa in pochi, grandi acquisti. La suddivisione interna è ben bilanciata: 394 litri dedicati al frigorifero e 242 litri al congelatore. Una configurazione che secondo Xiaomi permette di conservare senza problemi anche due settimane di alimenti.

Xiaomi: scopriamo le caratteristiche del nuovo frigo Mijia 636L side by side

L’organizzazione interna è stata progettata per essere flessibile e intuitiva. Sono presenti numerose zone di stoccaggio, ripiani in vetro regolabili e cassetti capienti. Sulle porte trovano spazio balconcini profondi, pensati per ospitare bottiglie anche di grandi dimensioni disposte su doppia fila. Un aspetto spesso sottovalutato, ma molto pratico, è l’apertura delle ante fino a 90 gradi, che consente di accedere a tutto il contenuto anche quando il frigorifero è installato vicino a una parete.

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Grande attenzione è stata riservata anche all’igiene. Xiaomi ha integrato un sistema antibatterico e deodorante a ioni d’argento che agisce su entrambe le sezioni, promettendo un’efficacia del 99,99% contro batteri comuni e una drastica riduzione degli odori. Ciò significa meno contaminazioni tra cibi diversi e un ambiente interno più pulito nel tempo. Con una maggiore resistenza alla formazione di muffe.

Inoltre, tramite l’app Mi Home si possono gestire impostazioni, modalità e aggiornamenti, oltre al supporto ai comandi vocali con Xiao Ai. Un altro tassello che conferma la strategia Xiaomi: tecnologia, prezzo aggressivo e attenzione alla vita reale di tutti i giorni.

La gestione del freddo si affida a una circolazione dell’aria a 360 gradi completamente frost free. Opzione studiata per mantenere una temperatura uniforme in ogni angolo del frigorifero. Non manca la funzione di congelamento rapido, utile quando si caricano grandi quantità di alimenti freschi e si vuole preservarne qualità e valori nutrizionali. Sul piano tecnico, il doppio inverter per compressore e ventola lavora insieme a quattro sensori di temperatura, riducendo le oscillazioni termiche e migliorando l’efficienza energetica. Il consumo dichiarato si ferma a circa 0,95 kWh al giorno. Mentre la rumorosità raggiunge appena i 34 decibel, rendendolo discreto anche in ambienti open space.