Xiaomi Mijia porta l’AI nel condizionatore verticale

C’è un certo fascino nel modo in cui Xiaomi riesce, ogni volta, a trasformare un oggetto quotidiano in qualcosa che sembra uscito da una casa del futuro. E la nuova generazione dei condizionatori verticali Mijia Super Energy-Saving fa esattamente questo: prende un elettrodomestico che di solito consideriamo poco più di un “necessario ingombro” e lo porta su un livello in cui efficienza, silenzio e comfort diventano quasi una piccola esperienza di benessere domestico.

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Xiaomi trasforma il condizionatore in un’esperienza smart e sostenibile

La novità più evidente sta nel flusso d’aria, che adesso è più potente e soprattutto più veloce nel portare la stanza alla temperatura desiderata. Non parliamo di quel getto aggressivo che ti costringe a spostare la sedia per non congelarti un lato del viso; è un flusso più ampio e morbido, distribuito su un angolo di 115°, che riesce a muovere l’aria senza farsi notare. Xiaomi dice che riesce a coprire fino a 13 metri, e in effetti l’idea è quella di un ambiente che cambia temperatura tutto insieme, senza zone calde e zone fredde. L’efficienza energetica aiuta a chiudere il cerchio: l’APF di 4,86 permette un risparmio annuale stimato di circa 589 kWh, che non è solo un numero da brochure ma un sollievo reale quando arriva la bolletta.

La scelta fra i modelli da 2 e 3 HP non cambia l’esperienza in sé; ciò che varia è la pura potenza, sia in raffreddamento sia in riscaldamento. Il modello più avanzato arriva a 7.360W di raffreddamento nominale e oltre 10.000W in riscaldamento, con picchi ancora più alti quando serve uno sprint iniziale. È il tipo di margine che apprezzi davvero nelle giornate estreme, quando fuori il caldo è quasi liquido oppure quando l’umidità invernale entra nelle ossa.

Un dettaglio che colpisce è il modulo di intelligenza artificiale integrato. Non è lì per fare scena: serve a capire come utilizzi l’ambiente, quali orari sono più critici, come varia la temperatura nel corso della giornata. L’idea non è tanto quella di “addestrare” il climatizzatore quanto di farlo lavorare in un modo che sembri intuitivo, quasi umano. E quando lo si integra con HyperConnect e HyperOS, tutto entra nel sistema più ampio della smart home Xiaomi, rendendo più fluido il rapporto tra dispositivi e spazi.

E poi c’è il tema del rumore: 42-46 dB di operatività significano che può tranquillamente accompagnare una serata in salotto o persino restare acceso di notte senza diventare protagonista acustico della stanza.

I prezzi, per ora validi solo in Cina, mantengono quella filosofia Xiaomi che cerca di bilanciare innovazione e accessibilità: circa 558 euro per il modello da 2HP e 679 euro per quello da 3HP. Non sono cifre leggere, ma difficilmente ci si aspetterebbe qualcosa di meno per un dispositivo che cerca di riscrivere il concetto di comfort domestico senza strafare, lavorando più sulla qualità dell’esperienza che sull’appariscenza.