Xiaomi Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Air Wheel: raffredda casa in 5 minuti

Xiaomi amplia il suo ecosistema smart home e entra ufficialmente nel mercato dei climatizzatori di fascia alta con il Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Air Wheel, un sistema centralizzato che promette prestazioni da record: secondo l’azienda, è in grado di raffrescare un soggiorno in appena cinque minuti. Il debutto è avvenuto durante l’evento Xiaomi × Leica Imaging Strategy Upgrade, ma il protagonista questa volta non è uno smartphone, bensì un impianto di climatizzazione concepito per le abitazioni più grandi e tecnologicamente connesse.

Potenza e raffreddamento istantaneo

Il nuovo Mijia Central Air Conditioner Pro nasce per case da 120 a 190 m², con configurazioni flessibili che vanno da una a quattro, una a cinque o una a sei unità interne. Il top di gamma da 8 HP sfrutta un sistema a doppia uscita d’aria, capace di distribuire il flusso sia verso l’alto sia verso il basso per ottenere un raffreddamento rapido e omogeneo in tutto l’ambiente. Al centro del sistema troviamo la “Dual Air Wheel” — due ventole da 556 mm azionate da motori da 200 watt ciascuno, per una portata complessiva di 7.008 m³/h. È questa combinazione che consente al climatizzatore di portare la temperatura alla soglia desiderata in circa cinque minuti, un tempo da primato per un sistema di queste dimensioni.

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Efficienza e resistenza in condizioni estreme

Il cuore dell’impianto è un compressore a doppio cilindro con iniezione di vapore, abbinato a condensatori ed evaporatori a tripla fila. Il risultato è una stabilità operativa eccezionale, anche in condizioni climatiche estreme, con temperature comprese tra −35 °C e +65 °C. Xiaomi dichiara che il sistema è in grado di mantenere il riscaldamento anche a −30 °C e di operare senza cali di efficienza in estate con temperature superiori ai 40 °C.

Sul fronte energetico, il modello da 8 HP raggiunge un APF di 5,40, che lo colloca nella categoria Super Grade 1 secondo gli standard cinesi. Grazie alla tecnologia a frequenza ultra-bassa da 6 Hz, una camera da letto può restare climatizzata per un’intera notte con un consumo di appena 2,5 kWh.

Un cervello da 10 pollici per la smart home

Ogni impianto è corredato da un pannello di controllo smart da 10 pollici, che non serve solo per regolare la temperatura, ma per gestire l’intero ecosistema domestico Xiaomi.

Il sistema può interfacciarsi con purificatori d’aria, umidificatori e ventilatori e regolare in automatico il funzionamento in base ai livelli di PM2.5, CO₂ e umidità. La versione più avanzata del climatizzatore integra anche un radar di rilevamento umano: è in grado di seguire i movimenti delle persone nella stanza, adattando il flusso d’aria in tempo reale. In raffreddamento evita di soffiare direttamente sul corpo, in riscaldamento segue gli spostamenti dell’utente, e in assenza di persone riduce automaticamente la potenza per contenere i consumi.

Installazione gratuita e garanzia decennale

Xiaomi accompagna il lancio con una formula di installazione gratuita e garanzia di dieci anni, a conferma dell’ambizione con cui l’azienda intende posizionarsi anche nel settore della climatizzazione professionale. Con il Mijia Central Air Conditioner Pro, Xiaomi entra ufficialmente nel mercato premium della climatizzazione. Dopo aver conquistato la casa con smartphone, TV e dispositivi smart, l’azienda punta ora a rendere il comfort termico parte integrante del suo ecosistema connesso.