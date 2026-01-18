Xiaomi compie un passo importante sul fronte della longevità software. L’azienda ha infatti deciso di estendere in modo significativo il supporto agli aggiornamenti HyperOS per numerosi dispositivi dei brand Xiaomi, REDMI e POCO, arrivando in alcuni casi fino al 2032. Una scelta che segna un cambio di passo rilevante in un ecosistema Android dove la durata del supporto è diventata un criterio sempre più decisivo per gli utenti. La novità è positiva, ma va letta con attenzione: non tutti i dispositivi riceveranno lo stesso trattamento e, soprattutto, è fondamentale distinguere tra aggiornamenti Android, aggiornamenti HyperOS e patch di sicurezza.

Supporto più lungo, ma differenziato per categoria

Xiaomi ha rivisto la propria politica di aggiornamento introducendo una distinzione più chiara tra fasce di prodotto. L’estensione del supporto varia in base al posizionamento del dispositivo e alla tipologia. In linea generale, il nuovo schema prevede:

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

fino a cinque anni di supporto per i dispositivi di fascia alta

tre o quattro anni per i modelli di fascia media

un supporto ancora più lungo per i tablet, che in alcuni casi arriva fino al 2032

Si tratta di un approccio che avvicina Xiaomi alle strategie dei produttori più virtuosi nel panorama Android, riducendo il divario con brand come Samsung sul tema degli aggiornamenti a lungo termine.

HyperOS e Android: due tipi di aggiornamenti diversi

Uno degli aspetti più rilevanti di questa nuova politica è la distinzione netta tra aggiornamenti HyperOS e aggiornamenti della versione Android, due elementi che spesso vengono confusi ma che hanno un peso molto diverso nel ciclo di vita di uno smartphone. Gli aggiornamenti HyperOS riguardano il sistema operativo personalizzato di Xiaomi e includono:

modifiche all’interfaccia grafica, alle animazioni e alla lockscreen

aggiornamenti delle app di sistema come Fotocamera, Galleria, Sicurezza e Impostazioni

ottimizzazioni di prestazioni e consumi

nuove funzioni legate all’intelligenza artificiale e all’ecosistema Xiaomi

correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità

Il punto chiave è che HyperOS può continuare a evolversi anche senza cambiare versione di Android. Un dispositivo può quindi ricevere nuove funzioni e miglioramenti pur restando fermo, ad esempio, ad Android 15.

Gli aggiornamenti Android restano più limitati

Diverso il discorso per gli aggiornamenti della versione Android, che dipendono da Google e dal supporto dei produttori di chipset come Qualcomm e MediaTek. Questi aggiornamenti includono:

nuove funzioni di sistema

cambiamenti strutturali a privacy e permessi

nuove API per le applicazioni

miglioramenti profondi all’architettura del sistema

Proprio per la loro complessità e per i costi di sviluppo, il numero di versioni Android supportate resta più limitato, solitamente tra due e quattro, a seconda della fascia del dispositivo.

Patch di sicurezza: un anno in più di protezione

A completare il quadro ci sono le patch di sicurezza, che Xiaomi conferma come elemento centrale della propria strategia di supporto. In genere:

vengono distribuite con cadenza mensile o trimestrale

durano almeno un anno in più rispetto agli aggiornamenti Android

Questo significa che anche dopo la fine degli update del sistema operativo principale, molti dispositivi continueranno a ricevere correzioni critiche contro vulnerabilità ed exploit, allungandone concretamente la vita utile.

Un cambio di passo per l’ecosistema Xiaomi

Nel complesso, l’estensione del supporto HyperOS rappresenta un segnale forte: Xiaomi vuole rendere i propri dispositivi più longevi, affidabili e competitivi sul lungo periodo. Restano differenze evidenti tra le varie fasce di prezzo, ma la direzione intrapresa è chiara e allinea il brand agli standard più elevati del mercato Android. Ora la vera sfida sarà la coerenza nel tempo: solo nei prossimi anni si capirà quanto questa nuova politica verrà applicata in modo rigoroso e uniforme.