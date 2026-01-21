Xiaomi 18: i rumor anticipano una gamma ricca di funzioni e miglioramenti

Anche se la serie Xiaomi 17 deve ancora completare il proprio percorso nei mercati internazionali, il mondo della tecnologia guarda già oltre. È una dinamica ormai consolidata: mentre un prodotto si prepara al debutto globale, i team di sviluppo lavorano da tempo sulla generazione successiva. In questo contesto iniziano a emergere le prime indiscrezioni su Xiaomi 18, una linea che, secondo i rumor, potrebbe segnare un cambio di passo importante nella strategia del brand.

Funzioni di fascia alta anche sul modello base

Le informazioni arrivano dal leaker Digital Chat Station, che parla di una scelta precisa da parte di Xiaomi: rendere più omogenea l’offerta su tutta la serie. Tra le caratteristiche che potrebbero essere estese a ogni variante vengono citate la lente periscopica, il sensore di impronte ultrasonico 3D, la ricarica wireless e una certificazione di resistenza all’acqua di livello elevato.

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La novità più rilevante riguarderebbe proprio Xiaomi 18 “base”. Per la prima volta, questo modello potrebbe integrare una lente periscopica capace di offrire uno zoom ottico 5x, superando il limite del teleobiettivo tradizionale visto su Xiaomi 17. Una mossa che renderebbe il modello standard molto più completo sul piano fotografico, riducendo le distanze con le varianti più costose.

Display posteriore: ritorno confermato, ma non per tutti

Sul tema del display posteriore, già visto su Xiaomi 17 Pro, è intervenuto Wang Le, responsabile del dipartimento software applicativo dell’azienda. Attraverso Weibo ha chiarito che l’investimento sostenuto per questa soluzione è stato significativo, ma marginale rispetto alla ricerca sui chip. Il punto più interessante è la conferma che lo schermo sul retro tornerà sui futuri modelli di punta, anche se al momento appare poco probabile un’estensione al modello base.

Per quanto riguarda la potenza di calcolo, la serie Xiaomi 18 dovrebbe essere tra le prime ad adottare lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 di Qualcomm, pensato per migliorare prestazioni ed efficienza energetica. È ancora presto per parlare di certezze, ma la direzione sembra chiara: portare sempre più funzioni premium su tutta la gamma flagship.