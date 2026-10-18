Xbox, uscite di ottobre: Castlevania, Call of Duty e Remothered

Il mese di ottobre porta con sé una serie di uscite Xbox che meritano un posto nel calendario di chi gioca su Xbox Series X|S. Tra questa settimana e le successive arrivano tre titoli piuttosto attesi, e nel frattempo il mercato propone anche qualche sconto interessante su giochi già disponibili. Conviene quindi dare un’occhiata alle date, così da organizzarsi per tempo e non farsi trovare impreparati quando i nuovi giochi arriveranno sugli scaffali e negli store digitali.

Si parte con Castlevania: Belmont’s Curse, il primo dei nomi da tenere d’occhio in questa tornata. Il gioco arriva su Xbox Series X|S con prezzi che variano a seconda del rivenditore. Si va da 39,99 euro fino a 24,98 euro, passando per una proposta a 29,99 euro. Una forbice abbastanza ampia, che lascia spazio a chi vuole risparmiare qualcosa confrontando le varie offerte disponibili prima dell’acquisto.

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Il 23 ottobre 2026, tocca a Call of Duty: Modern Warfare 4, probabilmente il titolo più pesante del gruppo almeno sul piano della visibilità. Anche in questo caso i prezzi non sono uniformi. La cifra più alta tocca gli 80,99 euro, mentre le alternative si fermano a 79,99 euro e a 57,05 euro. Praticamente la differenza tra la proposta più cara e quella più conveniente supera i 20 euro, un dettaglio che chi punta a Modern Warfare 4 fin dal day one farebbe bene a considerare.

La terza data da segnare è il 27 ottobre 2026, giorno in cui debutta Remothered: Red Nun’s Legacy. A differenza degli altri due, questo titolo è indicato in versione digitale per Xbox Series X|S, quindi chi lo aspetta dovrà passare dallo store online anziché cercarlo in formato fisico. Il nuovo capitolo di Remothered chiude così un mese che, per gli utenti della console Microsoft, si presenta piuttosto vario.

Le offerte del momento su Xbox

Per chi non vuole aspettare le novità, ci sono diverse offerte su giochi già usciti che possono fare comodo. Final Fantasy VII Remake Intergrade scende a 54,94 euro invece di 89,99 euro, uno dei tagli più evidenti dell’intera selezione. Sul fronte delle due ruote spiccano MotoGP 26, proposto a 49,99 euro anziché 69,99 euro, e RIDE 6, che passa da 70,99 euro a 50,99 euro.

Gli sconti toccano anche altri generi. Gothic Remake costa 50,61 euro rispetto ai 59,99 euro di listino, mentre Code Vein II e The Blood of Dawnwalker si trovano entrambi a 59,99 euro invece di 69,99 euro. Ribassi più contenuti riguardano invece Resident Evil Requiem, disponibile a 71,90 euro contro i 79,99 euro iniziali, e Ninja Gaiden 4, che scende a 64,90 euro dai 69,99 euro previsti.

Tra novità in arrivo e titoli scontati, il panorama delle uscite Xbox di ottobre offre quindi parecchie opzioni a chi possiede una console della famiglia Series. Castlevania: Belmont’s Curse apre le danze il 15 ottobre, Call of Duty: Modern Warfare 4 arriva il 23 e Remothered: Red Nun’s Legacy completa il quadro il 27 ottobre in formato digitale.

Fonte: TecnoAndroid