Xbox, sconti sui giochi recenti e preordini

Gli sconti Xbox sui giochi usciti nell’ultimo mese o poco più non mancano, soprattutto nei negozi di codici digitali come Eneba e Instant Gaming. Qui, accanto alle offerte sulle novità più recenti, trovano spazio anche i preordini di alcuni titoli molto attesi che arriveranno nei prossimi mesi su console Microsoft.

Prima di passare all’elenco conviene ricordare come funzionano questi negozi. Si tratta di marketplace che raccolgono codici messi in vendita da diversi venditori certificati. Nella pagina di ciascun prodotto compare un’offerta in evidenza, ma è sempre bene scorrere anche le proposte più in basso e dare un’occhiata al voto medio di ogni venditore, che ne indica il grado di affidabilità. Un controllo veloce che può evitare qualche sorpresa.

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Preordini Xbox, da Gears of War a GTA VI

Sul fronte delle prenotazioni il nome che salta subito all’occhio è quello di Grand Theft Auto VI, disponibile in preordine a partire da 67,47 euro. Poco sotto si colloca Call of Duty: Modern Warfare 4, che parte da 56,87 euro, mentre Gears of War: E Day si può prenotare da 50,73 euro. Chiude il gruppo Path of Exile 2, decisamente più abbordabile con un prezzo di partenza di 26,69 euro.

Le offerte sui giochi recenti

La lista delle offerte sui giochi recenti è piuttosto lunga e copre generi molto diversi tra loro. Tra i titoli sportivi figurano EA Sports FC 27 da 55,98 euro, NBA 2K27 da 50,40 euro, NHL 27 da 64,53 euro e Madden NFL 27, che scende fino a 33,84 euro. Per gli appassionati di calcio in versione anime c’è anche Captain Tsubasa 2: World Fighters da 54,49 euro, mentre chi preferisce le corse può puntare su HOT WHEELS Infinite Rush da 40,80 euro.

Gli amanti dell’azione hanno parecchio materiale su cui riflettere. CONTROL Resonant parte da 49,17 euro, Onimusha: Way of the Sword da 57,99 euro e The Blood of Dawnwalker da 53,99 euro. Star Wars: Zero Company si trova da 45,57 euro e Resonance: A Plague Tale Legacy da 47,34 euro. Ace Combat 8: Wings of Theve rimane tra i più cari della selezione con 63,49 euro, mentre Mortal Shell II costa 36,99 euro.

Non mancano le raccolte e i ritorni illustri. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 è proposto da 39,99 euro, Assassin’s Creed: Black Flag Resynced da 39,56 euro e Halo: Campaign Evolved da appena 14,54 euro. Final Fantasy VII Rebirth si porta a casa con 23,93 euro, cifra interessante per un gioco di quella portata. Minecraft Dungeons II parte invece da 22,23 euro.

Per chi ama le atmosfere cupe e l’orrore ci sono The Sinking City 2 da 38,99 euro, The Mound: Omen of Cthulhu da 20,39 euro, Cthulhu: The Cosmic Abyss da 9,37 euro e Halloween: The Game da 30 euro. Completano il quadro End of Abyss da 25,44 euro, Hell Let Loose: Vietnam da 28 euro, The Relic: First Guardian da 29,63 euro ed Echoes of Aincrad da 26,88 euro. Sul versante più economico spiccano Beast of Reincarnation da 17,99 euro, Kiln da 7,47 euro e soprattutto Dispatch, che si trova a partire da soli 4,72 euro.

Tra le altre offerte in evidenza per Xbox Series X|S compare Battlefield 6 a 19,63 euro invece di 59,99. Final Fantasy VII Remake Intergrade scende a 54,94 euro dagli 89,99 di listino, MotoGP 26 passa da 69,99 a 44,99 euro e RIDE 6 da 70,99 a 45,89 euro. Gothic Remake costa 50,40 euro anziché 59,99, Code Vein II 59,99 euro invece di 69,99 e The Blood of Dawnwalker 59,90 euro rispetto ai 69,99 originali. Resident Evil Requiem si trova a 71,90 euro invece di 79,99, mentre Ninja Gaiden 4 è proposto a 64,90 euro al posto di 69,99.

Fonte: TecnoAndroid