Xbox lancia XP: film, serie TV e parchi a tema per i franchise

Xbox ha deciso di portare i suoi marchi più famosi ben oltre il controller. La CEO Asha Sharma ha annunciato con una email inviata a tutta l’azienda la nascita di XP, una nuova divisione che si occuperà esclusivamente di trasferire le proprietà intellettuali della casa verso cinema, televisione e altri mezzi di intrattenimento. Il nome gioca ovviamente con i celebri Experience Points, i punti esperienza che chiunque abbia preso in mano un videogioco conosce bene.

L’idea che Xbox volesse trasformare i propri franchise in qualcosa di più ampio circolava già da tempo, ma adesso esiste una struttura dedicata con quattro aree di investimento ben precise. XboxPictures seguirà film, serie tv e altre forme di narrazione lineare. Xbox Products gestirà licenze e merchandising. Xbox Partnerships si concentrerà su sponsor, collaborazioni con altri marchi e con i creator. Infine Xbox Places curerà trasmissioni, eventi dal vivo, parchi a tema e tutte quelle esperienze legate a luoghi fisici.

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Kayleen Walters alla guida di XP, dopo Star Wars e Minecraft

A presiedere la nuova divisione sarà Kayleen Walters, che lascia Mojang per questo incarico. Una scelta che appare quasi naturale guardando il suo percorso. Prima di arrivare in Xbox ha passato 13 anni in Lucasfilm, contribuendo a guidare Star Wars tra film, prodotti e accordi commerciali. Con Minecraft ha poi trasformato i prodotti di consumo in un giro d’affari miliardario con oltre 250 licenziatari, ed è stata produttrice esecutiva di A Minecraft Movie. Secondo Sharma la pellicola è stata il film più visto negli Stati Uniti lo scorso anno e tra i primi cinque a livello mondiale. Walters figura anche tra i produttori del sequel in arrivo.

Il quadro generale lo ha tracciato Matthew Ball, Chief Strategy Officer, spiegando che l’ambizione di Xbox è semplicemente diventare la prima società di intrattenimento al mondo. XP mette insieme competenze già presenti da anni in vari team interni e le allinea attorno a un obiettivo comune, cioè far arrivare i franchise a un pubblico sempre più vasto. Va detto che XP non sarà una casa di produzione. Il suo compito sarà abbinare le proprietà intellettuali di Xbox ai partner produttivi giusti, cercando di replicare il successo di adattamenti come Fallout e A Minecraft Movie anche per Call of Duty, Warcraft, Gears of War, Candy Crush, Diablo, Forza, The Elder Scrolls e Halo. Nel messaggio rivolto al nuovo team Walters ha scritto che i fan non si limitano a giocare questi titoli ma “li guardano, li indossano, ci partecipano, li celebrano”.

Di progetti in cantiere ce ne sono già parecchi. Minecraft ha un sequel cinematografico in produzione intitolato Minecraft Squared e un parco a tema previsto per il 2027. Taylor Sheridan e Peter Berg stanno lavorando a un film su Call of Duty, Netflix ha annunciato alla BlizzCon 2026 una serie animata di Diablo e la terza stagione di Fallout è in arrivo su Amazon. Persino PHYSINT, il gioco di Hideo Kojima acquisito da Xbox dopo il passo indietro di Sony, guarda già a possibili trasposizioni per cinema e televisione, proprio come OD, l’altro progetto a tema horror nato dalla stessa collaborazione. Non tutto però è filato liscio. La serie di Halo prodotta da Paramount si è rivelata un flop, anche se la seconda stagione aveva corretto il tiro rispetto alla prima, e proprio questo passo falso rende più sensata l’idea di una divisione che gestisca gli adattamenti con maggiore cura.

Maria Angelidou Smith è la nuova CEO di Mojang

Il trasferimento di Walters ha lasciato libera una poltrona in Mojang, che Sharma ha già assegnato a Maria Angelidou Smith, nuova CEO di Mojang e Minecraft. Il suo curriculum è di quelli pesanti. Ha trascorso quasi dieci anni in Meta, dove ha guidato Facebook Groups, utilizzato da oltre 1,8 miliardi di persone ogni mese, oltre a Events, Creators, Search, Profile e Monetization. In seguito ha diretto prodotto e tecnologia in Personio ed è stata Chief Product Officer di Reddit.

Sharma ha spiegato che Mojang può già contare su un team di sviluppo eccezionale, per questo la ricerca si è orientata verso una figura dal profilo fortemente tecnico, con esperienza nella creazione di prodotti per comunità di dimensioni enormi. La prima priorità della nuova dirigente sarà imparare dai team e dalle community che conoscono Minecraft meglio di chiunque altro. Sia Walters sia Angelidou Smith risponderanno direttamente a Sharma, autrice dell’ennesima decisione di peso da quando è arrivata alla guida di Xbox lo scorso febbraio.

Fonte: TecnoAndroid