Wolfenstein 3: MachineGames sta lavorando al prossimo titolo?

Sembra proprio che MachineGames stia preparando un ritorno importante. Secondo indiscrezioni arrivate sia da Windows Central sia da Kotaku, lo studio svedese sarebbe al lavoro su Wolfenstein 3. Una decisione che porterebbe al primo vero nuovo capitolo della saga dal 2019, anno in cui uscì Wolfenstein: Youngblood. Una notizia che, se confermata, avrebbe tutto il sapore di un ritorno alle origini dopo un esperimento che non ha convinto fino in fondo tutti. MachineGames arriva da un momento decisamente favorevole. Il successo di Indiana Jones e l’Antico Cerchio nel 2024 ha rafforzato la reputazione dello studio. Proprio per questo l’idea di rivederli alle prese con Wolfenstein accende un certo entusiasmo.

MachineGames si prepara a Wolfenstein 3?

Youngblood aveva provato a cambiare le carte in tavola puntando su una struttura cooperativa e su due protagoniste inedite, le figlie di B.J. Blazkowicz. Un’idea interessante sulla carta, ma che nella pratica ha diviso pubblico e critica, lasciando la sensazione di un capitolo minore. Diverso il discorso per The New Order, The Old Blood e The New Colossus, che ancora oggi vengono ricordati come alcuni dei migliori. The New Order, in particolare, è spesso citato come un punto di riferimento per come ha saputo unire narrativa, gameplay solido e un tono sorprendentemente maturo.

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Wolfenstein, d’altronde, non è una serie qualunque. È uno dei pilastri della storia dei videogiochi, nato nel 1981 con Castle Wolfenstein. Diventato un’icona assoluta nel 1992 grazie a Wolfenstein 3D di id Software, uno dei primi veri FPS. Nel corso dei decenni è cambiato più volte, passando attraverso reboot e reinterpretazioni. Fino ad arrivare alla lettura più satirica e politica firmata proprio da MachineGames.

Quasi in parallelo, una serie TV di Wolfenstein è già in lavorazione per Amazon Prime Video. In tale scenario, rilanciare il franchise anche sul fronte videoludico appare una mossa logica, se non inevitabile.

Per ora, però, manca ancora l’ufficialità. Bethesda non ha confermato nulla e non ci sono dettagli su gameplay, ambientazione o finestra di lancio. Non resta che aspettare e osservare con attenzione i prossimi movimenti.