Windtre: super promo per chi porta il numero da altro provider

Al giorno d’oggi tutti noi utilizziamo praticamente in modo costante la nostra offerta telefonica, avere a disposizione minuti, SMS e gigabyte di traffico dati infatti è indispensabile per poter svolgere le attività online di cui abbiamo bisogno dalle cose semplici come inviare messaggi fino a quelle più complesse, come effettuare una chiamata di lavoro oppure lavorare su una piattaforma online.

Di conseguenza, ogni utente tra i propri bisogni sicuramente annovera quello di attivare un’offerta telefonica sul proprio numero di cellulare che permetta al proprio smartphone di svolgere tutto ciò che desidera, ogni utente deve infatti trovare l’offerta più giusta leggendo con attenzione cataloghi di offerte ed è per questo che oggi vi veniamo in aiuto proponendovi una promozione lanciata da WINDTRE che offre tutto il necessario per un’esperienza davvero senza compromessi, si tratta di un’offerta pensata per coloro che vogliono effettuare la portabilità ma soprattutto che vogliono navigare davvero senza nessun tipo di limite.

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Internet senza limiti

L’offerta di oggi al costo di 9,99 € al mese vi permette di ottenere Internet in 5G senza limiti con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, la promozione presente sul sito ufficiale di WINDTRE ha un costo di attivazione completamente gratuito, ma ha come unico requisito quello di effettuare la portabilità del numero da altro operatore virtuale, gli operatori virtuali inclusi nell’offerta sono tanti e l’elenco completo può essere eletto direttamente nella pagina ufficiale della promozione, se rientrate all’interno di questo piccolo requisito vi basterà poi procedere direttamente online per attivare o una Sim fisica o una eSIM e la portabilità verrà completata in circa tre o cinque giorni lavorativi, dopodiché avrete tutto il necessario per utilizzare la vostra nuova offerta con Internet senza limiti, se siete interessati, non aspettate troppo dal momento che non sappiamo quando WINDTRE ritirerà quest’offerta e soprattutto se verrà riproposta in futuro.