Windtre: sul sito arriva una promo davvero senza limiti

Un elemento imprescindibile nella nostra routine digitale senza alcun dubbio è la nostra promozione telefonica, l’offerta attiva sul nostro numero di cellulare rappresenta infatti un elemento indispensabile per restare connessi con le nostre piattaforme digitali che utilizziamo più spesso, lo smartphone infatti per comunicare ha bisogno ovviamente di minuti, SMS e gigabyte di traffico dati.

Di conseguenza, ogni utente deve valutare con attenzione i propri bisogni e attivare l’offerta che reputa più adatta da questo punto di vista, ponderando ovviamente caratteristiche e prezzo da pagare mensilmente, in questo ovviamente si rende necessario leggere con attenzione i cataloghi di offerte disponibili che i vari provider telefonici pubblicano sui propri siti ufficiali, ad esempio un provider che rappresenta una certezza è WINDTRE, le sue offerte sono davvero tante e sono pensate ovviamente sia per accontentare quante più persone possibili sia per rimediare la fetta di mercato più grossa.

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Nello specifico oggi vi raccontiamo di una promozione dedicata a coloro che vogliono cambiare operatore, mantenendo il proprio numero, sicuramente una scelta strategica che Windtre utilizza per conquistare ancora più clienti rispetto a quelli già normalmente disponibili.

Super offerta illimitata

L’offerta di oggi è dedicata esclusivamente a coloro che effettuano la portabilità del numero e offre la bellezza di minuti illimitati verso tutti, 50 SMS verso tutti e addirittura gigabyte di traffico dati completamente illimitati in 5G, il costo mensile della promozione ammonta a 9,99 € al mese con un costo di attivazione completamente gratuito e la portabilità che viene completata in circa tre o massimo cinque giorni lavorativi, ovviamente bisogna provenire da un operatore supportato da quest’offerta e l’elenco completo è disponibile nella pagina ufficiale dedicata alla promozione.

Allo stato attuale, sicuramente si tratta di una delle offerte più convenienti disponibili nel panorama telefonico italiano, se avete bisogno di navigare davvero senza nessun tipo di limite questa promozione è ciò che sicuramente stavate cercando.