WindTre Start 5G ti offre un Samsung Galaxy S25 Edge

L’arrivo del Black Friday si rivela conveniente anche per coloro che desiderano cambiare operatore telefonico e acquistare uno smartphone a rate. WindTre, infatti, aggiorna la sua offerta Start Unlimited 5G includendo la possibilità di ottenere un Samsung Galaxy S25 Edge con uno sconto del 50%.

Scopri come ottenere uno smartphone Samsung con WindTre

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L’offerta WindTre Start Unlimited 5G fa parte delle tariffe All Inclusive che consentono ai nuovi clienti di ricevere uno smartphone gratis. Passando al gestore arancione e attivando una delle tariffe in questione, infatti, è possibile ottenere un dispositivo senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo, se non la spesa di rinnovo prevista dall’offerta. In questo caso, il gestore non offre uno smartphone a costo zero ma consente di ottenere uno sconto del 50% sul costo del dispositivo proposto. Quindi, i nuovi clienti dovranno andare incontro a un costo di 12,99 euro al mese, per poter ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione in FULL SPEED

Giga illimitati in 5G

15 GB extra per la navigazione in UE per tre mesi

Aggiungendo alla spesa prevista un ulteriore costo di 12,99 euro al mese, sarà possibile ricevere uno smartphone Samsung Galaxy S25 Edge. I nuovi clienti possono comunque optare per uno smartphone differente o scegliere di attivare una delle opzioni attualmente presenti in listino, adeguando la spesa da sostenere alle proprie esigenze. In caso di trasferimento del numero da un altro operatore, inoltre, è possibile attivare una delle apposite offerte operator attack di WindTre, che riserva le sue migliori opzioni ai clienti provenienti da Iliad e MVNO.

Tutte le offerte del momento e le relative informazioni sono disponibili online, accedendo al sito ufficiale del gestore, che consente di richiedere in pochi istanti la nuova SIM e di optare per l’attivazione della linea anche tramite eSIM, così da stroncare le attese.