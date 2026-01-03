Windtre: dati illimitati per tutti coloro che portano il numero

Un elemento imprescindibile per ognuno di noi senza ombra di dubbio è la nostra offerta telefonica, quest’ultima è diventata indispensabile, poiché ovviamente i nostri smartphone per permetterci di restare connessi con la nostra vita digitale hanno bisogno di minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati per svolgere le attività che desideriamo, dal pubblicare una foto sui social fino ad effettuare una chiamata.

Gli utenti ovviamente hanno bisogni variegati ed è per questo che sul web sono disponibili i cataloghi diversificati che i provider telefonici mettono a disposizione di tutti, ovviamente le offerte cambiano in base alle caratteristiche e al prezzo, questo poiché i provider cercano di accontentare più persone e di guadagnare una fetta di mercato più imponente.

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Per questo oggi vi parliamo di una promozione lanciata da Windtre pensata per coloro che hanno bisogno davvero di tantissimi giga per navigare, ma magari hanno un altro operatore e vogliono mantenere il proprio numero, scopriamo insieme di cosa si tratta e il prezzo mensile.

Offerta dedicata alla portabilità

L’offerta di oggi alla modica cifra di 9,99 € al mese permette di accedere a minuti illimitati verso tutti, 50 SMS verso tutti e gigabyte di traffico dati in connessione 5G completamente illimitati, un elemento sicuramente importante che rende la promozione decisamente interessante, l’unico requisito è effettuare la portabilità da un operatore virtuale che deve essere supportato dall’offerta, l’elenco degli operatori supportati è disponibile sul sito ufficiale di WINDTRE proprio alla pagina dedicata all’offerta, in tal caso dunque potrete procedere attivando la promozione e in circa tre o cinque giorni lavorativi la portabilità del numero sarà completa e potrà utilizzare la vostra offerta che tra l’altro gode di un costo di attivazione pari a zero.

Se siete interessati, dunque non esitate a procedere dal momento che l’offerta potrebbe essere ritirata dal mercato in qualsiasi momento e non sappiamo se o quando WINDTRE deciderebbe eventualmente di introdurla nuovamente.