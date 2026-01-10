WindTre aggiorna le offerte della gamma WindTre GO

Sono state da poco aggiunte alcune novità al catalogo di offerte dell’operatore telefonico WindTre. Quest’ultimo, in particolare, ha aggiornato le offerte appartenenti alla gamma WindTre GO. Una delle novità che sono state introdotte è l’offerta denominata WindTre GO 200 XS 5G Digital. Quest’ultima è ritornata a disposizione degli utenti ad un costo di 5,99 euro al mese.

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WindTre aggiorna il catalogo, ritorna l’offerta GO 200 XS 5G Digital

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato il suo catalogo di offerte mobile. Come già detto in precedenza, l’operatore ha deciso di riproporre alcune offerte appartenenti alla gamma WindTre GO. Tra queste, spicca l’offerta denominata WindTre GO 200 XS 5G Digital. Ci troviamo di fronte ad una proposta di rilievo e soprattutto a basso costo.

Per attivare l’offerta in questione, infatti, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 5,99 euro al mese. Sostenendo questa spesa, si avrà la possibilità di navigare anche con le reti 5G dell’operatore alla massima velocità disponibile. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri.

Questa offerta è tuttavia rivolta solo a una tipologia di utenti. La potranno infatti attivare solo i clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali Iliad, PosteMobile e CoopVoce. L’operatore sta poi proponendo anche un’altra offerta di rilievo. Si tratta dell’offerta denominata WindTre GO 200 L 5G Digital.

In questo caso, sarà disponibile all’attivazione da chi richiede la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Fastweb, Tiscali, Optima Mobile, Spusu, Lyca Mobile e altri operatori virtuali. Il bundle di questa offerta comprende ogni mese minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri, fino a 50 sms verso tutti e fino a 200 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione.