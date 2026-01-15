Windtre: addio alla paura di finire i giga con questa super offerta

Un elemento a dir poco indispensabile per ognuno di noi durante l’arco della nostra giornata senza alcun dubbio sono i gigabyte di traffico dati che utilizziamo per navigare quando siamo lontani da casa e abbiamo per le mani in nostro smartphone, questi ultimi fanno infatti dai elemento di comunicazione tra noi stessi e la nostra vita digitale, poiché ci permettono di svolgere tutte le attività online di cui abbiamo bisogno.

Ogni utente di conseguenza ha bisogno di attivare una promozione che gli offre il quantitativo di giga che reputa più giusto, per farlo indubbiamente vengono in aiuto i provider telefonici che puntualmente garantiscono cataloghi davvero molto ricchi di opzioni sotto vari punti di vista, ogni provider infatti ha una molteplicità di offerte nel proprio listino e ogni utente trova quella che reputa più giusta.

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Oggi vi descriviamo una promozione lanciata da Windtre pensata proprio per coloro che hanno bisogno di navigare davvero senza nessun tipo di preoccupazione, si tratta di un’offerta infatti con Internet illimitato e con dei requisiti di accesso decisamente molto facili da avere, scopriamo di cosa si tratta.

Giga illimitati in portabilità

L’offerta di oggi garantisce a coloro che effettuano la portabilità del numero la bellezza di Internet in 5G completamente illimitato con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta in questione avrà un costo mensile di 9,99 € con un costo di attivazione completamente gratuito, compreso anche quello per la Sim fisica oppure per la Sim elettronica, l’unico requisito per l’appunto è quello di effettuare la portabilità da un operatore virtuale supportato, in tal caso infatti potrete attivare la promozione ed effettuare la portabilità del numero che sarà completata in circa tre giorni lavorativi, una volta fatto tutto, potrei utilizzare la vostra nuova offerta sul vostro numero di sempre, se siete interessati, dunque potete procedere all’attivazione direttamente sul sito ufficiale.