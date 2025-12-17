Windows 11, l’aggiornamento dicembre: il problema delle GPU AMD potrebbe essere stato risolto

Le ultime settimane non sono state semplici per chi utilizza Windows 11 con una scheda grafica AMD. Numerosi titoli e l’intero sistema risultavano soggetti a crash improvvisi, blocchi dell’interfaccia e cali prestazionali difficili da individuare. Dopo il recente caso Nvidia, costretta a pubblicare un hotfix per correggere il crollo del 50% delle prestazioni causato dall’update di ottobre, ora sembra che anche il fronte AMD possa tirare un sospiro di sollievo.

Secondo varie segnalazioni provenienti dalla community, il nuovo aggiornamento di sicurezza KB5070311, distribuito a dicembre, avrebbe risolto una serie di malfunzionamenti che interessavano le schede Radeon da diversi mesi. I benefici si notano in giochi come Battlefield 6, Arc Raiders e BO7, dove i crash risultano drasticamente ridotti, ma anche nel comportamento generale del sistema operativo. Gli utenti delle serie RX 9000 e, in misura minore, RX 7000 segnalano infatti un netto miglioramento della stabilità.

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Le problematiche erano iniziate con il debutto della RX 9070 XT, avvenuto nel marzo 2025, e da allora non avevano trovato una soluzione definitiva. Il fatto che la patch di dicembre sembri aver rimesso ordine nella gestione grafica di Windows 11 rende ancora più evidente la complessità del rapporto tra aggiornamenti del sistema operativo e driver video.

Nessun annuncio ufficiale ma un miglioramento evidente

Colpisce l’assenza di comunicazioni chiare sulla natura del fix. Nelle note di rilascio del pacchetto KB5070311, l’unico riferimento alle GPU riguarda la correzione di un messaggio errato relativo al supporto della scheda grafica. Nessuna menzione ai crash o ai blocchi verificati negli ultimi mesi. Parallelamente, AMD ha pubblicato il software Adrenalin 25.12.1, elencando alcuni problemi ancora aperti ma senza rivendicare un collegamento con la stabilità ritrovata.

Una possibile spiegazione è che né Microsoft né AMD avessero identificato con precisione la causa dei conflitti. È plausibile che la modifica introdotta nella patch di sicurezza abbia corretto, anche involontariamente, un componente di Windows responsabile delle anomalie.

Per gli utenti Radeon il risultato resta comunque positivo. Dopo settimane di difficoltà, l’interazione tra aggiornamenti cumulativi di Windows e driver grafici torna a livelli accettabili. Poiché il pacchetto di dicembre è un aggiornamento obbligatorio, la maggior parte dei sistemi lo riceverà entro pochi giorni, consentendo di verificare se i problemi grafici possano finalmente considerarsi chiusi.