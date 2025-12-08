Windows 11 dark mode: nuovo passo avanti, ma il lampeggio iniziale crea disagio

Il tema scuro di Windows 11 continua a evolversi e l’ultimo pacchetto KB5070311, distribuito da Microsoft a inizio dicembre, introduce un cambiamento atteso da tempo. Le finestre di dialogo che compaiono durante operazioni come copia, spostamento o eliminazione dei file adottano finalmente l’interfaccia scura, eliminando quelle interruzioni visive che rimanevano uno dei punti più criticati dagli utenti più attenti all’uniformità grafica del sistema. File Explorer, in particolare, guadagna un ambiente più armonioso, con elementi che ora risultano coerenti con il resto dell’interfaccia.

Il bug del flash bianco rompe la continuità

In parallelo al miglioramento estetico è però emerso un difetto visibile già al primo avvio: un rapido lampo chiaro durante l’apertura di File Explorer in modalità scura. Il flash, pur durando una frazione di secondo, crea un disturbo evidente per chi utilizza monitor in ambienti poco illuminati o lavora con luminosità contenuta. Microsoft ha confermato la presenza del problema nella lista delle anomalie note, spiegando che la schermata bianca appare prima che l’interfaccia venga renderizzata. In pratica, viene mostrato un placeholder non ancora allineato al tema scuro, un dettaglio piccolo ma sufficiente a compromettere la sensazione di continuità che l’aggiornamento avrebbe dovuto perfezionare.

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Secondo quanto indicato dall’azienda, è già in corso un intervento per individuare l’origine del comportamento anomalo e realizzare una patch correttiva. Le tempistiche non sono state comunicate, ma il fatto che la segnalazione compaia tra i problemi ufficiali lascia intuire l’arrivo di un fix in uno dei prossimi update cumulativi.

Nuovi miglioramenti in arrivo per le vecchie schermate

Per quanto concerne lo sviluppo futuro, Microsoft continua a lavorare per rendere il dark mode davvero uniforme su tutte le componenti del sistema. Negli ultimi mesi sono stati corretti diversi elementi rimasti visivamente legati a versioni precedenti di Windows. Tra le novità attese rientrano la versione scura della finestra “Esegui”, l’aggiornamento delle barre di avanzamento e una rivisitazione delle finestre di errore e conferma, che dovrebbero adottare un linguaggio grafico più coerente con lo stile attuale.

L’impressione generale è che il percorso verso un’interfaccia completamente armonizzata sia ancora in corso. L’arrivo del tema scuro nelle finestre di dialogo di File Explorer rappresenta un passo importante, ma la presenza del flash iniziale dimostra quanto alcuni componenti storici del sistema operativo richiedano ancora interventi mirati. In attesa della correzione, chi utilizza stabilmente la modalità scura dovrà convivere con questo comportamento temporaneo, che non compromette il funzionamento ma rompe l’effetto visivo che l’aggiornamento voleva consolidare.