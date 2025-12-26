Wi-Fi di casa lento: perché succede anche con una buona connessione

Capita spesso di avere una linea in fibra veloce e, nonostante questo, una connessione Wi-Fi che rallenta, si interrompe o diventa instabile. Il problema, nella maggior parte dei casi, non è l’operatore né la velocità nominale dell’abbonamento, ma il modo in cui la rete domestica è configurata e utilizzata ogni giorno. Comprendere cosa incide davvero sulle prestazioni aiuta a migliorare l’esperienza senza cambiare contratto o spendere inutilmente.

La posizione del router conta più della velocità

Uno degli errori più comuni riguarda il posizionamento del router. Tenerlo nascosto in un mobile, vicino al pavimento o in un angolo remoto della casa penalizza il segnale. Il Wi-Fi si propaga meglio in spazi aperti e centrali, lontano da muri portanti, elettrodomestici e superfici metalliche.

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Anche pochi metri possono fare la differenza. Spostare il router in una posizione più aperta e rialzata migliora la copertura in modo immediato, soprattutto negli appartamenti di medie dimensioni.

Troppe reti e interferenze invisibili

In condomini e zone densamente abitate, il Wi-Fi soffre per un motivo spesso ignorato: la sovrapposizione delle reti vicine. Decine di router trasmettono sugli stessi canali, creando interferenze che rallentano la comunicazione tra dispositivi.

Molti router scelgono il canale in automatico, ma non sempre è la scelta migliore. Impostare manualmente un canale meno affollato può ridurre le interferenze e rendere la connessione più stabile, soprattutto nelle ore serali.

Dispositivi connessi e carico di rete

Un altro aspetto sottovalutato riguarda il numero di dispositivi collegati. Smartphone, smart TV, console, assistenti vocali, telecamere e prese intelligenti comunicano costantemente con la rete. Anche se consumano pochi dati, generano traffico continuo.

Alcuni router permettono di dare priorità a certi dispositivi o applicazioni. Questa gestione del traffico, spesso chiamata QoS, consente di evitare rallentamenti durante videochiamate o streaming, anche con molti dispositivi attivi.

Banda giusta, rete giusta

Molti router moderni trasmettono su due frequenze: 2,4 GHz e 5 GHz. La prima copre distanze maggiori ma è più lenta e soggetta a interferenze, la seconda è più veloce ma ha una portata inferiore. Collegare i dispositivi giusti alla banda corretta migliora l’equilibrio della rete.