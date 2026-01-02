WhatsApp Web più fluido con la nuova scheda Updates

Quando si parla di WhatsApp, spesso si ha l’impressione che i cambiamenti arrivino piano, quasi in sordina, salvo poi accorgersene tutti insieme da un giorno all’altro. Questa volta tocca a WhatsApp Web, che sta per allinearsi un po’ di più all’esperienza che molti utenti già conoscono su smartphone. L’azienda sta infatti lavorando a una nuova scheda “Updates”, pensata per portare anche sul browser quella sezione unificata che su Android e iOS raccoglie stati e canali broadcast nello stesso spazio. Un cambiamento che non rivoluziona l’app, ma che dice molto sulla direzione che WhatsApp sta prendendo.

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WhatsApp Web si aggiorna: in arrivo la scheda Updates unificata

Chi usa WhatsApp Web con una certa regolarità sa bene com’è la situazione attuale: stati da una parte, canali dall’altra, con una navigazione che funziona ma che appare un po’ spezzata rispetto alla versione mobile. Sul telefono, invece, da tempo tutto vive sotto la stessa scheda Aggiornamenti, diventata il punto di riferimento per contenuti che non sono chat vere e proprie, ma nemmeno semplici notifiche. Ora quella logica viene “trasportata” anche su desktop, con l’obiettivo di rendere l’esperienza più coerente e meno frammentata.

La nuova scheda Updates dovrebbe presentarsi in modo molto simile a quella già vista su smartphone. In alto troveranno spazio gli status, mostrati con anteprime rettangolari e riconoscibili a colpo d’occhio, con l’icona dell’account sovrapposta. Subito sotto comparirà l’area dedicata ai canali, dove saranno elencati quelli seguiti e quelli eventualmente creati dall’utente. Scorrendo ancora, entreranno in scena i suggerimenti, pensati per aiutare a scoprire nuovi canali da seguire senza doverli cercare manualmente. Il tutto si chiuderà con l’accesso alla directory completa, da cui esplorare broadcaster divisi per argomento.

Per chi utilizza già WhatsApp su Mac, questa impostazione non sarà affatto una sorpresa. L’interfaccia richiama da vicino quella dell’app desktop, e anche il comportamento dei canali dovrebbe essere lo stesso. Cliccando su un canale, infatti, il pannello laterale mostrerà gli aggiornamenti specifici, permettendo di scorrere i contenuti senza uscire dalla sezione principale. È un dettaglio che sembra piccolo, ma che contribuisce a rendere l’uso da computer più fluido, soprattutto per chi segue diversi canali informativi o tematici.

Al momento, però, è bene tenere i piedi per terra. Questa nuova scheda è ancora in fase di sviluppo e non risulta disponibile nemmeno per i beta tester. Significa che potrebbero volerci settimane, se non mesi, prima di vederla comparire davvero su WhatsApp Web. Come spesso accade con le novità di Meta, nulla vieta che alcuni dettagli cambino strada facendo. Una cosa, però, appare piuttosto chiara: WhatsApp continua a spingere sempre di più sugli aggiornamenti e sui canali, cercando di dare loro spazio e visibilità anche fuori dallo smartphone. E portare tutto questo sul web è un altro passo, piccolo ma significativo, in quella direzione.