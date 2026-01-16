WhatsApp vorrebbe semplificare la visualizzazione dei link nelle chat su iPhone

WhatsApp, come sempre è al lavoro per sperimentare nuove funzioni che potrebbero aiutare gli utenti nella quotidianità sulla piattaforma.

L’anno che è appena passato ha segnato un periodo positivo per WhatsApp, che è riuscita ad integrare sulla propria applicazione delle novità davvero interessanti.

WhatsApp è inoltre molto attento alle esigenze degli utenti, e cerca di accogliere le richieste che vengono pensate per migliorare l’esperienza. Gli aggiornamenti che riguardano WhatsApp sono effettuati sia per rendere la piattaforma più sicura per la privacy di ciascun utente, sia per introdurre novità rivoluzionarie.

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L’obiettivo dell’applicazione è sempre più quello di creare una piattaforma ibrida, in cui gli utenti possano non solo scambiare contenuti multimediali, ma anche accedere a informazioni provenienti dai propri contatti ed da terzi.

WhatsApp e il nuovo metodo per visualizzare i link

Uno degli obiettivi posti da WhatsApp per il nuovo anno è quello di modificare la lettura dei link. I link sono uno dei modi in cui è possibile condividere nelle conversazioni contenuti multimediali. La modifica che si vuole effettuare riguarda in maniera principale, il modo in cui questi collegamenti vengono mostrati in chat agli utenti.

L’idea di WhatsApp è quella di realizzare dei link più compatti, che comprendano solo informazioni importanti . Tra cui si possono trovare il dominio del sito e il protocollo. In questa maniera si ottengono chat molto più ordinate, con l’eliminazione di parti del link inutili che hanno il solo scopo di ingombrare le chat.

La cosa positiva dell’idea nuova visualizzazione è che non limita l’accesso agli altri dettagli del link. Infatti, mantenendo premuto si andrà ad aprire un pannello con diversa opzioni tra cui scegliere, che permetterà di visualizzare molte più informazioni. La novità pensata da WhatsApp può essere particolarmente utile se ci si scambia molti link nelle chat e anche se questi link portano a descrizioni particolarmente lunghe.