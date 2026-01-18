WhatsApp: un messaggio basta a rubarvi l’account

L’applicazione di messaggistica ma maggiormente utilizzata dalla popolazione mondiale senza ombra di dubbio è WhatsApp, la nota app tinta di verde infatti vanta un bacino di utenti a dir poco impressionante che nel corso degli anni ha superato quota 2 miliardi e continua a crescere senza sosta, tutto ciò indubbiamente e merito del lavoro compiuto dalla società che ha trasformato WhatsApp in una vera e propria costante per ognuno di noi.

Tutti gli utenti dunque fanno uso di WhatsApp, ma purtroppo tra questi sono presenti anche utenti decisamente con brutte intenzioni tra cui ovviamente spiccano i truffatori effettivamente o ognuno di noi sarà capitato almeno una volta di incappare in uno strano messaggio da uno sconosciuto dietro il quale si celava un tentativo di truffa assolutamente palese, nel corso degli anni questi attacchi sono diventati via via più subdoli e ingannevoli fino a trasformarsi in un pericolo costante.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

I truffatori ovviamente cercano di colpire quanto più persone possibile con l’obiettivo di ottenere un bottino che oscilla tra dati sensibili, soldi direttamente rubati dal conto corrente ma anche l’account stesso del malcapitato.

La truffa in Italia

La truffa in questione purtroppo si presenta spesso anche in Italia sotto varie forme, oggi vi raccontiamo della nuova truffa che per l’appunto punta a sottrarre l’account in malcapitato, i truffatori infatti in un primo momento cercano di effettuare l’accesso all’interno dell’account della vittima, ma quando WhatsApp chiede la OTP di sicurezza i truffatori ovviamente passano allo step successivo, nel frattempo infatti avranno contattato la vittima fingendosi degli utenti comuni e chiedendo la restituzione di un codice di sicurezza sei cifre inviato loro per sbaglio, ovviamente il codice a sei cifre sarà proprio la OTP inviata alla vittima per autenticare l’accesso che però è avvenuto da parte dei truffatori, in caso ovviamente di disattenzione la vittima rischia di perdere il proprio account dal momento che i truffatori in pochi secondi se ne impossesserebbero, quest’ultimo tornerebbe molto utile ai truffatori poiché potrebbero utilizzare l’identità della vittima per ulteriori reati, sfruttando la sua credibilità.