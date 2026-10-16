WhatsApp su iPhone, chat con nuovo pulsante e sei scorciatoie

Su iPhone le conversazioni di WhatsApp cambiano volto ancora una volta. Con l’ultimo aggiornamento per iOS l’app di messaggistica sta distribuendo un sistema di navigazione rivisto da cima a fondo per le chat singole e di gruppo, basato su un pulsante interattivo in alto e su un nuovo menu che porta dritto alle funzioni più usate.

La novità arriva con WhatsApp per iOS 26.39.75, versione già scaricabile dall’App Store. Il rilascio però procede a piccoli passi e coinvolge per ora soltanto chi ha già ricevuto l’interfaccia Liquid Glass, introdotta con le versioni precedenti dell’applicazione.

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Dietro il ritocco c’è più di una questione di stile. L’idea è svecchiare l’aspetto delle conversazioni ma anche sistemare un problema di leggibilità emerso con alcuni sfondi e tagliare i passaggi necessari per arrivare alle impostazioni che servono più spesso.

Un pulsante traslucido al posto della vecchia barra

Il cambiamento che salta subito all’occhio riguarda la barra di navigazione, cioè la fascia in alto dove compaiono il nome del contatto, la foto profilo e le informazioni sulla presenza online. Tutti questi elementi ora confluiscono in un unico pulsante in linea con il design Liquid Glass, dall’aspetto traslucido e capace di adattarsi visivamente allo sfondo della chat.

La scelta ha una ragione molto concreta. Dopo l’arrivo della nuova grafica diversi utenti faticavano a leggere il nome del contatto, soprattutto con sfondi dai colori accesi o pieni di dettagli. Il nuovo elemento mantiene il testo sempre leggibile qualunque sia l’immagine scelta e migliora il contrasto senza rinunciare alla trasparenza tipica del linguaggio visivo di Apple. Dentro trovano posto la fotografia, il nome e, quando la privacy lo consente, lo stato online oppure l’ultimo accesso.

La parte più interessante arriva al tocco. Premendo il pulsante si apre un menu a comparsa con sei collegamenti rapidi, così non serve più passare ogni volta dalla schermata completa delle informazioni del contatto. Nelle conversazioni individuali è possibile cercare messaggi nella chat, aprire i dettagli del contatto, consultare foto, video, link e documenti condivisi, cambiare il tema della conversazione, gestire i messaggi effimeri e silenziare le notifiche. Sono funzioni già presenti nell’app, a dire il vero. La differenza sta tutta nella rapidità con cui ora si raggiungono. Anche il menu adotta lo stile Liquid Glass, con uno sfondo semitrasparente che lascia intravedere i messaggi sottostanti e permette di non perdere il filo del discorso.

Chat di gruppo, account aziendali e tempi di arrivo

La nuova esperienza non si ferma alle conversazioni a due. Nelle chat di gruppo compaiono le stesse scorciatoie viste nelle chat singole, con in più un collegamento per aggiungere nuovi partecipanti senza saltare da una schermata all’altra. Anche le conversazioni con gli account aziendali hanno una versione dedicata del menu, adattata alle caratteristiche di questo tipo di chat.

Il tutto si inserisce nel rinnovamento grafico che WhatsApp porta avanti da tempo su iPhone. Il design Liquid Glass era già stato esteso alla barra di composizione dei messaggi, ai menu contestuali, alle reazioni e ad altri elementi. Con la versione 26.35.72 era arrivato in modo più ampio anche nella schermata delle conversazioni, ma la trasparenza della barra superiore aveva creato qualche difficoltà nella lettura dei testi con sfondi personalizzati. Il pulsante attuale cerca un equilibrio tra estetica e usabilità e trasforma quella che prima era quasi solo un’etichetta informativa in un vero strumento di navigazione.

Sul fronte dei tempi, la funzione è in distribuzione con la versione 26.39.75 ma resta accessibile solo a una parte degli utenti. L’hanno notata anche alcuni iscritti al programma beta che usano le versioni distribuite tramite TestFlight. Installare l’ultimo aggiornamento dall’App Store quindi non garantisce di vedere subito la novità, legata al rilascio progressivo deciso dalla piattaforma. Per verificarne l’arrivo basta aprire una conversazione e controllare se in alto compare il nuovo pulsante con i dati del contatto.

Una data ufficiale per la distribuzione generale non è ancora stata comunicata. La nuova esperienza dovrebbe raggiungere un numero crescente di account nelle prossime settimane, mentre su un eventuale arrivo dello stesso sistema di navigazione nella versione Android non sono state fornite indicazioni.

Fonte: TecnoAndroid