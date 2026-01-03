WhatsApp sotto attacco in Russia: la situazione accende la protesta

In Russia WhatsApp non è stato oscurato ufficialmente, ma reso quasi inutilizzabile, ed è proprio questa ambiguità ad aver acceso una reazione che va oltre la solita rassegnazione. Il rallentamento imposto dall’Autorità federale delle comunicazioni colpisce soprattutto le chiamate vocali, che risultano instabili o impossibili senza l’uso di VPN, trasformando uno strumento essenziale in un servizio intermittente e frustrante. Per milioni di persone WhatsApp non è un semplice social, ma il mezzo principale per parlare con familiari lontani, organizzare il lavoro, mantenere relazioni che altrimenti costerebbero tempo e denaro.

La protesta partita a Mosca, con decine di cittadini che hanno presentato ricorsi formali, nasce proprio da qui. Dall’impatto concreto su una quotidianità già compressa da restrizioni e controlli. La giustificazione ufficiale, quella della lotta alle truffe online, convince poco. I numeri sugli utilizzi illeciti non sembrano giustificare una misura così estesa, mentre il sospetto diffuso è che si tratti dell’ennesimo passo verso una normalizzazione del controllo digitale.

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WhatsApp come simbolo, Max come alternativa obbligata

Il blocco di WhatsApp assume un significato politico ancora più chiaro se affiancato alla spinta sempre più esplicita verso Max, il sistema di messaggistica nazionale promosso dal governo. Non è solo una questione di concorrenza tecnologica. Max è pensato come un’infrastruttura integrata ai servizi pubblici, capace di centralizzare comunicazioni, pagamenti e documenti digitali. Il prezzo da pagare, però, è alto.

Le condizioni d’uso prevedono la condivisione dei dati con diversi enti statali e l’accesso esteso a funzioni sensibili dei dispositivi. Non a caso, scuole e università hanno iniziato a imporne l’installazione come requisito per ricevere comunicazioni ufficiali. Invece, dal 2025 i dispositivi elettronici vengono venduti con l’app già preinstallata. WhatsApp diventa così il simbolo di una scelta più ampia. Da un lato una piattaforma globale percepita come neutrale, dall’altro un ecosistema nazionale che promette comodità ma riduce drasticamente gli spazi di privacy.

La reazione popolare, fatta di ricorsi, proteste verbali e tentativi di aggirare i limiti tecnici, segnala qualcosa di nuovo. Non è solo nostalgia per un’app che funziona meglio. Quanto il timore concreto di un futuro in cui comunicare significhi essere costantemente tracciati, localizzati e archiviati.