WhatsApp: se vi chiedono il codice a sei cifre dovete fare molta attenzione

Quando inviamo un messaggio a una persona cara, quasi sicuramente tutti noi utilizziamo WhatsApp, la piattaforma di messaggistica tinta di verde probabilmente è quella più diffusa in tutto il mondo e gode di una popolarità davvero senza precedenti, tantissimi utenti utilizzano l’applicazione al punto che quest’ultima vanta ormai un bacino di oltre 2 miliardi di account attivi che ogni giorno si scambiano contenuti.
Le norme mole di utenti però purtroppo non hanno opera soltanto persone normali che vogliono usare WhatsApp solo per inviare i messaggi, ma purtroppo include anche utenti decisamente pericolosi che sfruttano WhatsApp in modo assolutamente sbagliato e da non imitare, stiamo parlando ovviamente dei truffatori che vedono WhatsApp come uno strumento da utilizzare per ingannare le altre persone in modo assolutamente illegittimo.
Tutti probabilmente nel corso della nostra vita siamo entrati in contatto con una truffa online proprio diffusa tramite WhatsApp, i truffatori infatti inviano in chat dei messaggi decisamente ingannevoli, pensati per trarre in inganno le vittime e ottenere dati da poter utilizzare contro di loro, nello specifico la refurtiva preferita sono i codici per accedere ai conti bancari ma anche informazioni sensibili, di recente però l’attenzione dei truffatori si è spostata su un elemento che ha sicuramente una sua importanza, l’account stesso.
Ti rubano l’account WhatsApp
L’ultima truffa è entrata in circolazione anche qui in Italia punta a rubare l’account WhatsApp della vittima, la strategia utilizzata è molto semplice, si invia alla vittima un messaggio spacciandosi per un utente comune che per sbaglio ha inviato un codice a sei cifre, quel codice a sei cifre effettivamente sarà arrivato alla vittima ma non si tratterà di un codice casuale, bensì si tratterà della OTP generata da WhatsApp quando i truffatori cercheranno di entrare nell’account del malcapitato, quel codice sei cifre infatti rappresenta il mezzo di autenticazione per permettere l’accesso all’account e così facendo i truffatori, ovviamente cercano di indurre con l’inganno la vittima a inviarlo.
Se doveste essere contattati nelle medesime modalità, non rispondete e soprattutto non inviate il codice, cercate di contattare l’assistenza WhatsApp per difendervi al meglio.