WhatsApp: se vi chiedono il codice a sei cifre dovete fare molta attenzione

Quando inviamo un messaggio a una persona cara, quasi sicuramente tutti noi utilizziamo WhatsApp, la piattaforma di messaggistica tinta di verde probabilmente è quella più diffusa in tutto il mondo e gode di una popolarità davvero senza precedenti, tantissimi utenti utilizzano l’applicazione al punto che quest’ultima vanta ormai un bacino di oltre 2 miliardi di account attivi che ogni giorno si scambiano contenuti.

Le norme mole di utenti però purtroppo non hanno opera soltanto persone normali che vogliono usare WhatsApp solo per inviare i messaggi, ma purtroppo include anche utenti decisamente pericolosi che sfruttano WhatsApp in modo assolutamente sbagliato e da non imitare, stiamo parlando ovviamente dei truffatori che vedono WhatsApp come uno strumento da utilizzare per ingannare le altre persone in modo assolutamente illegittimo.

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Tutti probabilmente nel corso della nostra vita siamo entrati in contatto con una truffa online proprio diffusa tramite WhatsApp, i truffatori infatti inviano in chat dei messaggi decisamente ingannevoli, pensati per trarre in inganno le vittime e ottenere dati da poter utilizzare contro di loro, nello specifico la refurtiva preferita sono i codici per accedere ai conti bancari ma anche informazioni sensibili, di recente però l’attenzione dei truffatori si è spostata su un elemento che ha sicuramente una sua importanza, l’account stesso.

Ti rubano l’account WhatsApp

L’ultima truffa è entrata in circolazione anche qui in Italia punta a rubare l’account WhatsApp della vittima, la strategia utilizzata è molto semplice, si invia alla vittima un messaggio spacciandosi per un utente comune che per sbaglio ha inviato un codice a sei cifre, quel codice a sei cifre effettivamente sarà arrivato alla vittima ma non si tratterà di un codice casuale, bensì si tratterà della OTP generata da WhatsApp quando i truffatori cercheranno di entrare nell’account del malcapitato, quel codice sei cifre infatti rappresenta il mezzo di autenticazione per permettere l’accesso all’account e così facendo i truffatori, ovviamente cercano di indurre con l’inganno la vittima a inviarlo.

Se doveste essere contattati nelle medesime modalità, non rispondete e soprattutto non inviate il codice, cercate di contattare l’assistenza WhatsApp per difendervi al meglio.