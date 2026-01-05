WhatsApp: questo messaggio può costarvi l’account in pochi secondi

Quando parliamo di applicazioni di messaggistica, ovviamente la prima che ci viene in mente è WhatsApp, la nota applicazione infatti vanta un bacino di utenti davvero vasto o meglio sconfinato, il quale ha trasformato l’applicazione in uno standard che tutta la concorrenza sta cercando di raggiungere ormai da diversi anni senza successo, il merito va agli sviluppatori che sono riusciti a conquistare una fetta di utenza davvero senza precedenti.

Questo traguardo, purtroppo, però è secondo solo ad un problema di uguale portata, gli utenti presenti su WhatsApp annoverano infatti anche utenti inaffidabili e pericolosi come i truffatori che vedono WhatsApp come uno strumento da utilizzare in modo sbagliato per ottenere guadagni illeciti, stiamo parlando dei truffatori, che ovviamente sfruttano l’enorme mole di utenti a proprio vantaggio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Ovviamente le modalità con cui utilizzano WhatsApp sono assolutamente inappropriate e scorrette dal momento che utilizzano la chat di messaggistica per diffondere attacchi veri e propri alla community tramite messaggi di truffa pensati per trafugare denaro oppure dati sensibili alle loro vittime.

Anche in Italia

Il fenomeno purtroppo è arrivato anche qui da noi e colpisce costantemente chiunque capiti attiro, nel dettaglio i truffatori contattano la vittima in modo assolutamente imprevedibile e oggi vi raccontiamo l’ultima truffa arrivata di recente, in questo caso i truffatori cercano di accedere all’account WhatsApp della vittima usando il suo numero di telefono, ma ovviamente devono ottenere prima la OTP che WhatsApp invia per autenticare l’accesso proprio all’utente vero e legittimo, per farlo i truffatori contattano la vittima fingendosi un altro utente comune e chiedendogli di inviare un codice di sicurezza che per sbaglio hanno condiviso proprio verso quest’ultima, in realtà si tratta della OTP necessaria per accedere proprio all’account del malcapitato, se quest’ultimo ci casca è come consegnare le chiavi dell’account ai truffatori che ovviamente non aspetterebbero altro per entrare nell’account e rubarlo in via definitiva al malcapitato.