Whatsapp: questo messaggio può farvi perdere l’account

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in Italia e nel mondo sicuramente e WhatsApp, la nota piattaforma tinta di verde vanta infatti un bacino di utenti davvero incredibile caratterizzato da miliardi di accanto attivi che si scambiano messaggi ogni giorno, tutto questo in merito ovviamente team di sviluppo che ormai da diversi anni garantisce aggiornamenti sempre al passo coi tempi e caratterizzati da funzionalità davvero interessanti.

Dunque, continua a crescere e ovviamente col passare del tempo annovera tra le proprie fila sempre più utenti, purtroppo però alcuni di questi non vogliono usare WhatsApp in modo convenzionale ma lo vogliono utilizzare per i propri fini fraudolenti, stiamo parlando dei truffatori che vedono ovviamente la piattaforma, come un modo per entrare in contatto con un crescente numero di vittime, in modo da aumentare le probabilità di successo delle proprie truffe.

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Di recente in Italia è arrivata una nuova truffa su WhatsApp che punta ad ottenere l’account della vittima, rubandoglielo in modo decisamente furbo e ingegnoso, si tratta ovviamente di una pratica decisamente dannosa per la vittima, poiché poi la sua identità verrebbe utilizzata per compiere altri reati.

Come funziona la truffa

La truffa in questione consiste nell’utilizzo di una strategia per rubare l’account WhatsApp della vittima, nello specifico i truffatori effettuano l’accesso su WhatsApp utilizzando il numero della vittima su un dispositivo in loro possesso, WhatsApp ovviamente genererà una OTP come mezzo di sicurezza che verrà inviata alla vittima sul suo numero di telefono in suo possesso, e comunque che scatta la truffa, i truffatori contatteranno la vittima affermando di aver inviato per sbaglio un codice di sicurezza e chiedendo di rinviarlo proprio a questi ultimi, ovviamente quel codice di sicurezza è proprio la password per sbloccare l’accesso all’account WhatsApp della vittima, una volta finita nelle mani dei truffatori, questi ultimi potranno utilizzare l’account WhatsApp della vittima, rubandoglielo definitivamente, ciò ovviamente permetterebbe ai truffatori di usare l’identità digitale del malcapitato per compiere altre truffe dal momento che quest’ultima apparirebbe ovviamente molto più affidabile alla vista dei malcapitati successivi.