WhatsApp protegge le conversazioni con il lucchetto alle chat

WhatsApp continua a migliorarsi, soprattutto nell’ambito della privacy degli utenti. Effettivamente, punti come la privacy e la sicurezza sono sempre stati al centro dell’interesse di WhatsApp.

In generale, utenti che si sentono più al sicuro su una piattaforma tendono ad utilizzarla di più. Mentre se si ha il dubbio che ci possono essere le fughe di dati o problemi di sicurezza, si può scatenare il panico generale tra gli utenti.

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WhatsApp è sempre stato molto attento a tutte le esigenze degli utenti che frequentano la sua piattaforma, e la privacy è una delle esigenze principali. Basti pensare all’introduzione degli username al posto dei numeri di telefono, per comprendere come la piattaforma si muove nei confronti di questa esigenza.

WhatsApp utilizzerà i lucchetti per implementare la privacy

Oltre alla funzione che permetterà agli utenti di utilizzare un username al posto di un numero di telefono, WhatsApp è pronto a introdurre un’altra funzione, atta proprio a migliorare la privacy di ciascun utente sulla piattaforma.

La funzione in questione è il cosiddetto lucchetto per le chat. Quest’ultimo avrà il ruolo di proteggere le conversazioni private degli utenti. Con questa novità si potranno infatti bloccare le singole chat, sempre tramite i dispositivi di sicurezza presenti sul dispositivo. Si parla infatti del riconoscimento facciale, di un Pin oppure dell’impronta digitale.

Se in precedenza era infatti possibile bloccare l’accesso a WhatsApp, proteggendolo con dei codici, adesso si possono proteggere soltanto le conversazioni che gli utenti ritengono più private. Per proteggere una conversazione specifica, basterà entrare nella chat, toccare il nome del contatto e apparirà l’opzione per attivare il lucchetto.

Questo è un altro passo avanti che ‎WhatsApp fa nei confronti degli utenti e soprattutto nella protezione e nella tutela della privacy. Con il lucchetto, gli utenti potranno proteggere le conversazioni che riterranno opportune da occhi indiscreti.