WhatsApp per iOS: ecco i suggerimenti automatici per gli sticker legati alle emoji

Gli utenti che usano WhatsApp su iOS devono sapere che sta per arrivare una nuova funzione. Questa, al momento in fase di test, è appositamente pensata per semplificare e velocizzare la condivisione degli sticker all’interno delle conversazioni per gli utenti iPhone. Il nuovo aggiornamento in questione è disponibile al momento in beta e garantisce la possibilità di ottenere dei suggerimenti automatici. Questi si attivano durante la digitazione dei messaggi, con l’obiettivo di ridurre i passaggi necessari per trovare l’adesivo giusto.

Come funzionano i suggerimenti degli sticker su WhatsApp

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Il meccanismo è piuttosto intuitivo. Quando, nel campo di testo, viene inserita un’emoji associata a determinati sticker, l’app mostra automaticamente una piccola icona dedicata sopra la tastiera o in prossimità del tasto di invio. Toccando questa icona, si apre un pannello compatto che raccoglie tutti gli sticker e le GIF collegati a quell’emoji specifica.

In questo modo non è più necessario aprire manualmente il selettore degli sticker e scorrere tra le varie raccolte installate. L’intero processo resta confinato nella schermata della chat, rendendo la scelta più rapida e coerente con il contesto del messaggio che si sta scrivendo. È prevista anche una modalità di visualizzazione estesa, utile per esplorare ulteriori risultati senza interrompere la conversazione.

Il ruolo dei metadati e i limiti attuali

Alla base di questa funzione ci sono i metadati associati ai pacchetti di sticker. Il sistema si dimostra particolarmente efficace con gli adesivi creati tramite applicazioni di terze parti che supportano l’associazione di più emoji a un singolo sticker, permettendo suggerimenti mirati e pertinenti.

Al momento, però, non tutti i contenuti risultano compatibili. Gli sticker realizzati con lo strumento di creazione integrato direttamente in WhatsApp non includono ancora queste informazioni avanzate, motivo per cui restano esclusi dai suggerimenti automatici in questa fase di test. Si tratta di una limitazione tipica delle versioni beta, destinate a evolversi prima del rilascio definitivo.

Quando potrebbe arrivare la funzione

Come spesso accade per le novità in fase di sperimentazione, non esiste ancora una data ufficiale per l’arrivo nel canale stabile di WhatsApp su iOS. Il fatto che la funzione sia già operativa in beta lascia però intendere che il debutto pubblico potrebbe non essere lontano, soprattutto se i test continueranno senza criticità rilevanti.