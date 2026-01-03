WhatsApp: nuovo anno stessa truffa, il messaggio ruba account

Senza ombra di dubbio, l’applicazione è maggiormente installata nei dispositivi del mondo è whatsApp, il social di messaggistica istantanea infatti è attualmente l’applicazione più popolare poiché ovviamente consente di restare in contatto con tutti in tempo reale, l’applicazione gode ovviamente di uno sviluppo costante che le ha permesso di diventare quello che è oggi, un vero e proprio punto di ritrovo sociale a livello digitale che annovera miliardi di account.

Tra tutti gli utenti presenti sulla piattaforma, purtroppo ci sono anche utenti che vogliono utilizzarla nel modo sbagliato, stiamo parlando di truffatori che utilizzano l’applicazione non per messaggiare, bensì per ingannare le vittime e portarle a consegnare informazioni importanti con le loro mani o addirittura a perdere denaro, cadendo in errori irreparabili.

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Il fenomeno purtroppo si verifica ormai da diversi anni e sta colpendo anche l’Italia, le segnalazioni di truffe online ormai irrecuperabili sono molteplici e continuano ad arrivare nonostante i numerosi avvertimenti degli esperti, oggi parliamo dell’ultima truffa che sta creando molti problemi dal momento che ruba l’account di chi ci casca.

Truffa ruba account

La truffa che in molti ci stanno segnalando recentemente in Italia colpisce in modo assolutamente subdolo, in primis i truffatori cercano di entrare nell’account della vittima facendo un accesso utilizzando il suo numero, in quel momento ovviamente WhatsApp genera una OTP necessaria per autenticare l’accesso che però viene inviata all’utente legittimo, ecco dunque che proprio in quel momento i truffatori entrano in azione con contattando la vittima e fingendosi degli utenti comuni che per sbaglio hanno inviato un codice di sicurezza proprio alla vittima, di conseguenza chiedono la restituzione lasciando intendere che quel codice è proprio la OTP inviata da WhatsApp per autenticare l’accesso, nel caso ovviamente di successo i truffatori riescono a penetrare nell’account della vittima rubandoglielo, di conseguenza se anche voi doveste essere contattati nelle medesime modalità, non rispondete e anzi prendete dei provvedimenti immediati.