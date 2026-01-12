WhatsApp: nuovo anno ma vecchie truffe, torna l’inganno a 6 cifre

Ognuno di noi ogni giorno utilizza come applicazione predefinita per messaggiare senza alcun dubbio WhatsApp, la nota applicazione vanta un bacino di utenti davvero impressionante che annovera tra le proprie fila chiunque abbia bisogno di scambiare i messaggi in tempo reale, l’applicazione gode di una popolarità davvero senza precedenti e nel corso degli anni è diventata quella più usata sul globo.

Tutta questa popolarità, purtroppo, però nasconde anche un lato oscuro decisamente insidioso, si tratta nello specifico di una fetta di utenti che purtroppo non utilizza WhatsApp in modo standard e legale bensì in modo sbagliato, parliamo ovviamente dei truffatori che vedono WhatsApp come uno strumento da utilizzare in modo improprio per ingannare gli altri utenti e sottrarre loro informazioni sensibili o peggio ancora denaro con l’inganno.

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Le truffe online sono infatti all’ordine del giorno e anche su WhatsApp purtroppo il fenomeno non ha tardato ad arrivare, oggi vi raccontiamo nello specifico una truffa che sta colpendo gli utenti anche qui in Italia ormai da diverso tempo e anche con l’inizio del 2026 non ha proprio voluto darsi per vinta, scopriamo come funziona.

Sei cifre per rubarti l’account

La truffa di oggi punta a rubare l’account WhatsApp della vittima, i truffatori in un primo momento cercano di effettuare l’accesso utilizzando il numero di telefono del malcapitato e nel momento in cui WhatsApp invia la OTP per confermare l’accesso proprio a quest’ultimo i truffatori lo contattano, a quel punto si fingono degli utenti comuni che hanno per sbaglio inviato un codice di sicurezza a sei cifre proprio alla vittima in questione, ovviamente cercheranno di convincere la vittima che la OTP è proprio quel codice che loro hanno inviato per sbaglio, una volta convinta la vittima a inviarlo ovviamente lo utilizzeranno per penetrare nel suo account e rubarglielo definitivamente, in tal modo i truffatori vogliono avere a disposizione un account legittimo per portare avanti ulteriori truffe che ovviamente risulterebbero molto più pericolose poiché inoltrate da un account a prima vista attendibile.