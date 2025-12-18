WhatsApp: le tredicesime a rischio a causa di questa truffa

Una nuova truffa su WhatsApp purtroppo è esplosa in Italia, da diverso tempo come ben sapete le truffe utilizzano WhatsApp per ingannare le vittime e nello specifico come strumento per una maggiore diffusione e ovviamente per aumentare le probabilità di successo, i truffatori non perdono infatti occasione per colpire un numero crescente di vittime dal momento che WhatsApp gli dà accesso a una platea sostanzialmente indefinita di possibili vittime.

L’obiettivo dei truffatori ovviamente è quello di ottenere o informazioni da usare contro le vittime o addirittura denaro direttamente dai risparmi di queste ultime e come potete intuire, con l’arrivo delle tredicesime di dicembre il fenomeno si è acuito particolarmente, numerose sono le segnalazioni di truffe in corso tramite WhatsApp tutte diverse tra loro, ma che hanno come obiettivo comune, quello di recare danno alla loro vittima.

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Di conseguenza oggi vi parliamo dell’ennesimo caso che sta colpendo un po’ tutti quanti in modo decisamente subdolo e difficile da cogliere soprattutto per coloro che sono meno esperti in materia, scopriamo insieme come funziona la nuova truffa del gruppo di lavoro che però poi ti deruba.

Un gruppo decisamente ingannevole

La truffa in questione si presenta tramite un gruppo all’interno del quale si viene aggiunti senza nessun tipo di preavviso e dove verrete inondati di proposte lavorative abbastanza banali, nello specifico i truffatori promettono ricompense in cambio di alcuni like da mettere ad alcuni video su YouTube, la cosa sorprendente ma allo stesso tempo più ingannevole è che i truffatori pagano veramente le vittime con qualche bonifico di alcune decine di euro, dopo aver conquistato però la loro fiducia arriva la truffa vera e propria, i truffatori chiedono infatti alla vittima un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di restituire la somma con gli interessi, ovviamente la somma non farebbe mai ritorno al legittimo proprietario dal momento che i truffatori sparirebbero in pochi secondi.