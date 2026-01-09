WhatsApp lavora su nuovi filtri per trovare più velocemente gli adesivi

Il 2026 di WhatsApp si apre nel segno della continuità. Il team di sviluppo prosegue il lavoro di rifinitura dell’app, alternando correzioni di bug a piccole novità pensate per rendere l’esperienza più fluida e personalizzabile. Tra queste, nelle ultime ore è emersa una funzione che punta a semplificare uno degli elementi più usati nelle chat: gli adesivi.

Nuova beta WhatsApp per Android

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La novità arriva con la versione beta 2.26.1.18 dell’app per Android. Si tratta di un aggiornamento ancora in fase di test, distribuito solo a una parte degli utenti iscritti al programma beta. Come spesso accade in questi casi, la funzione non è ancora visibile a tutti, ma offre un’anteprima chiara della direzione intrapresa da WhatsApp.

Filtri rapidi nella sezione adesivi

Con questa versione beta, alcuni utenti possono provare un nuovo sistema di filtraggio degli sticker. All’interno della tastiera degli adesivi compaiono infatti delle etichette rapide, posizionate direttamente sopra la griglia degli sticker. Tra i filtri disponibili compaiono parole come “Ciao”, “Haha”, “Amore”, “Triste” o “Wow”.

Il funzionamento è semplice. La selezione di un filtro inserisce automaticamente la parola chiave corrispondente nella barra di ricerca degli adesivi. In questo modo, gli sticker salvati nella libreria personale vengono mostrati per primi, seguiti dagli altri risultati compatibili.

Un sistema pensato per le reazioni più comuni

I filtri non sono scelti a caso. Le etichette proposte riflettono le categorie più utilizzate nelle conversazioni quotidiane, legate alle reazioni e alle espressioni più frequenti. Questo approccio dovrebbe rendere la ricerca più immediata, evitando di digitare manualmente parole chiave o di scorrere lunghe liste di adesivi.

L’obiettivo è rendere l’uso degli sticker più naturale e veloce, soprattutto per chi ne ha salvati molti nel tempo.

Quando arriverà per tutti

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su quando questa funzione verrà estesa a tutti gli utenti di WhatsApp. Come spesso accade, il rilascio globale dipenderà dai feedback raccolti durante la fase beta. La novità, una volta pronta, dovrebbe arrivare sia su Android sia su iOS, anche se per ora i test riguardano solo la piattaforma Android.