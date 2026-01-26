WhatsApp: la falsa donazione che inganna gli utenti

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 WhatsApp, link trappola e furto di dati: cosa rischiano le vittime

La truffa si presenta con una sceneggiatura studiata nei dettagli, capace di colpire anche utenti esperti. Tutto inizia con un messaggio WhatsApp proveniente da un numero sconosciuto, spesso con prefisso estero. Il mittente si spaccia per un avvocato francese e comunica al destinatario di essere stato indicato come beneficiario di una donazione. Il tono è formale, educato, quasi rassicurante. L’obiettivo? Ottenere una risposta che confermi l’identità della persona contattata. Proprio questo primo passo apre la strada alla manipolazione successiva.

Secondo le segnalazioni raccolte dalle associazioni dei consumatori, il meccanismo punta a sfruttare la curiosità e la speranza di un guadagno inatteso. Una volta avviata la conversazione, il truffatore può fornire ulteriori dettagli inventati. Simula infatti pratiche legali o richieste burocratiche. In alcuni casi vengono inviati documenti falsi o loghi contraffatti per rendere il racconto più credibile. Il contesto di WhatsApp, percepito come familiare e quotidiano, contribuisce ad abbassare la soglia di attenzione. A differenza delle email sospette, spesso filtrate o ignorate, un messaggio diretto sullo smartphone tende a essere letto e considerato con maggiore immediatezza. È proprio su questo aspetto psicologico che i cybercriminali costruiscono l’efficacia del raggiro, puntando a creare un clima di fiducia e urgenza che spinge la vittima a proseguire la conversazione.

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WhatsApp, link trappola e furto di dati: cosa rischiano le vittime

Il momento più pericoloso arriva quando viene inviato un collegamento per “completare la pratica” o “verificare i dati”. Cliccando su questi link, l’utente può essere indirizzato verso siti non sicuri. Parliamo di trappole progettate per sottrarre informazioni personali, credenziali di accesso o dettagli bancari. In altri casi, le pagine ospitano malware in grado di compromettere lo smartphone e monitorare le attività digitali. Le conseguenze non si limitano alla perdita di dati. Le informazioni rubate possono essere utilizzate per aprire conti, sottoscrivere contratti non autorizzati o effettuare operazioni finanziarie fraudolente.

Le associazioni che monitorano questo tipo di fenomeni ribadiscono alcune regole di base. E’ importante non rispondere a messaggi che promettono denaro. Ma soprattutto non fornire mai dati sensibili e non cliccare su collegamenti ricevuti da contatti sconosciuti. In caso di dubbio, è sempre preferibile bloccare il numero e segnalare la conversazione direttamente all’interno di WhatsApp. Per chi è già caduto nella trappola, è importante agire rapidamente. Si consiglia di cambiare le password, contattare la propria banca e segnalare l’accaduto alle autorità competenti. Restare informati e mantenere un approccio critico resta, ancora oggi, la prima vera linea di difesa.