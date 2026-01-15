WhatsApp: in Italia sarà possibile usare IA diverse da Meta AI

Come probabilmente saprete WhatsApp negli ultimi mesi è finito sotto la mente di ingrandimento dell’antitrust italiano ed europeo per una sospetta pratica anticoncorrenziale correlata al divieto di integrare intelligenze artificiali di terze parti all’interno di WhatsApp con l’inserimento di una corsia unica e preferenziale per Meta AI, all’interno di questo contesto infatti la società veniva contestata una pratica che andava a penalizzare troppo le piccole realtà emergenti senza lasciare la possibilità all’utente di fare una scelta propria e consapevole basata esclusivamente sul tipo di prodotto reputato migliore.

A distanza di qualche mese dunque da tutti i sospetti e da tutte le accuse mosse a WhatsApp adesso è arrivata una svolta decisamente importante che ridisegna l’equilibrio almeno in Italia di tutta la situazione, scopriamo insieme che cosa sta per cambiare.

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Niente più blocco in Italia

A partire dal 15 gennaio, WhatsApp aveva previsto il blocco definitivo di tutte le intelligenze artificiali integrate all’interno della piattaforma salvo per l’appunto alla propria, a quanto pare questo regolamento, almeno in Italia, non verrà applicato e il tutto resterà aperto ad intelligenze artificiali di terze parti grazie per l’appunto all’intervento dell’antitrust italiano che ha fatto tornare Meta sulla propria posizione.

Nello specifico, questa apertura verrà applicata a tutti gli account intestati a numeri con il prefisso italiano +39, di conseguenza tutti gli utenti in possesso di un account effettivamente italiano non riceveranno il ban che invece resterà tale e vincolante per gli altri utenti, il tutto ovviamente in attesa che anche a livello europeo magari ci sia qualche tipo di svolta o cambiamento a riguardo, ricordiamo infatti che la società è stata messa sotto indagine sia dall’antitrust europeo che da quello italiano che per l’appunto è rimasto distaccato dall’intervento dell’Europa poiché il tutto stava già avvenendo in maniera totalmente autonoma, fatto sta che per gli utenti italiani WhatsApp resterà ancora più aperta rispetto a quanto ci si aspettasse.