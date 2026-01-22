WhatsApp: in arrivo le immagini di copertina in stile Facebook

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta senza alcun dubbio WhatsApp, la nota applicazione gode infatti di una popolarità davvero incredibile conquistata nel corso del decennio grazie al lavoro del team di sviluppo che non va mai in vacanza e rilascia update costanti che ovviamente concorrono a migliorare sia il design che le funzionalità offerte alla community.

Nello specifico l’occhio del team di sviluppo a numerose prospettive, si guarda infatti al design dell’applicazione, alla sicurezza ma anche alle funzionalità offerte che concorrono ovviamente a migliorare l’esperienza d’uso sotto vari punti di vista, dopo numerosi update che hanno introdotto funzionalità aggiuntive oggi vi parliamo di un prossimo aggiornamento in fase di sviluppo che probabilmente arriverà nelle prossime versioni dell’applicazione, stiamo parlando di una modifica al design che garantisce una migliore personalizzazione della propria pagina profilo WhatsApp, scopriamo di cosa si tratta.

L’indizio nell’ultima beta

Nell’ultima beta di WhatsApp, i ragazzi di WhatsApp beta info hanno individuato un po’ di stringhe all’interno del codice sorgente che consentono di capire che molto presto arriveranno le immagini di copertina orizzontali esattamente come quelle presenti all’interno di Facebook, la funzionalità attualmente è in una fase di sviluppo molto embrionale dal momento che è presente solo un riferimento scritto ma nessun tipo di funzionalità attualmente attivabile anche con alcuni artifizi software, segnale che probabilmente per assistere all’esordio in beta dovremmo attendere ancora per un bel po‘.

Nonostante tutto, però si tratta di un elemento molto importante che garantisce che probabilmente qualcosa lato sviluppo si sta muovendo, del resto è da un po’ che WhatsApp parla della possibilità di personalizzare molto di più l’esperienza d’uso WhatsApp e di conseguenza era lecito aspettarsi l’arrivo di qualche segnale da questo punto di vista, ora non rimane che attendere i prossimi mesi per capire se effettivamente avremo qualche riscontro pratico all’interno delle beta in arrivo in futuro.