WhatsApp: i nomi utente entrano nelle chat e cambiano il rapporto tra contatti e la privacy

WhatsApp sta compiendo uno dei cambiamenti più importanti dalla sua nascita, intervenendo su un elemento che per anni è stato intoccabile, il numero di telefono come identità principale nelle chat. Le versioni di test più recenti dell’app per iOS mostrano chiaramente la direzione intrapresa, con l’introduzione degli username anche all’interno delle conversazioni. Una mossa che risponde a un’esigenza sempre più sentita dagli utenti, soprattutto quando si interagisce con persone non presenti in rubrica o in contesti meno personali.

Il percorso non nasce oggi. Già da tempo WhatsApp lavora per ridurre l’esposizione diretta del numero, rendendo possibile individuare un account attraverso un nome utente durante le ricerche. In questi casi, lo username diventa il primo riferimento visibile, mentre il numero resta nascosto, permettendo di capire con chi si sta per avviare una conversazione senza dover condividere subito un dato sensibile. Un passaggio che ha iniziato a cambiare il modo di percepire i contatti sconosciuti, rendendo l’approccio più simile a quello dei social network e meno legato alla logica telefonica tradizionale.

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Con le ultime build di prova, però, WhatsApp fa un passo ulteriore e porta questa logica direttamente nelle chat. Le conversazioni avviate tramite nome utente non mostrano più il numero di telefono ai partecipanti, a meno che entrambi non abbiano salvato il contatto in rubrica. In questo scenario, lo username diventa l’identificativo centrale, visibile nella parte alta della chat e nella schermata informativa del profilo.

Privacy, continuità e il futuro di WhatsApp

Dal punto di vista dell’esperienza d’uso, le chat basate su username non introducono limitazioni. Tutte le funzioni restano disponibili, dai messaggi alle chiamate vocali e video, fino alla condivisione di contenuti multimediali. Anche la sicurezza non cambia. La crittografia end-to-end continua a proteggere ogni comunicazione, perché il cambiamento riguarda esclusivamente il modo in cui gli account vengono mostrati, non il funzionamento interno della piattaforma.

Dietro questa evoluzione c’è un lavoro tecnico tutt’altro che banale. WhatsApp sta modificando il sistema di associazione delle chat, che non si basa più solo sul numero come riferimento visibile, ma su un identificatore interno legato allo username scelto dall’utente. Una soluzione già ad

ottata su Android e su WhatsApp Web, che ora viene estesa anche all’ecosistema iOS per uniformare l’esperienza su tutte le piattaforme. Gli username saranno opzionali e disponibili sia per gli account personali sia per quelli business. La transizione sarà graduale e richiederà tempo, ma il segnale è evidente. WhatsApp non vuole più essere soltanto un’estensione della rubrica, bensì uno spazio dove l’identità può essere gestita con maggiore controllo. Tale cambiamento riflette un’evoluzione più ampia della piattaforma, sempre più orientata alla privacy e alla libertà di scelta dell’utente. Ridurre la centralità del numero significa abbassare una barriera all’ingresso, proteggere meglio i dati personali e rendere le conversazioni meno invasive.