WhatsApp: ecco la truffa che sta prosciugando molti italiani

Col passare del tempo i metodi di truffa si sono adattati ovviamente alle tecnologie più moderne e all’improvviso, purtroppo sono esplosi anche a livello digitale, nello specifico ormai da diversi anni le truffe online sfruttano anche WhatsApp, lo fanno ovviamente poiché WhatsApp annovera tantissimi utenti permettendo a questi ultimi di essere connessi l’uno con l’altro facilmente, proprio questa dinamica torna particolarmente utile ai truffatori che ovviamente vedono in questo dettaglio una possibilità di successo ulteriore poiché gli permette di attaccare più vittime contemporaneamente.

Il fenomeno ovviamente mantiene gli stessi obiettivi di sempre, estorcere denaro con l’inganno, rubare informazioni sensibili alle vittime o peggio ancora rubare la loro identità, i truffatori ovviamente colpiscono a tappeto cercando di ingannare più persone possibili, maggiore è il numero di tentativi maggiori saranno le probabilità di successo di conseguenza, ecco dunque che anche in Italia il fenomeno non ha tardato ad arrivare e sta colpendo tantissime persone, oggi vi raccontiamo come funziona l’ultima truffa esplosa qui in Italia.

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Una truffa molto pericolosa

La truffa di cui vi parliamo oggi è una tra le più pericolose in circolazione poiché ha un modo di agire decisamente fuori dagli schemi, i truffatori entrano in contatto con la vittima aggiungendola in un gruppo nel quale viene proposto di ottenere denaro facilmente, per farlo si propone infatti al malcapitato semplicemente di mettere like ad alcuni video su YouTube in cambio di alcuni bonifici di qualche decina di euro, il colpo di scena è che i bonifici vengono veramente inviati al malcapitato in modo da fargli abbassare la guardia, dopodiché scatta la truffa vera e propria, in un secondo momento infatti i truffatori propongono al malcapitato di moltiplicare i suoi soldi chiedendo un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di rimandare la cifra moltiplicata svariate volte, ovviamente quella cifra non tornerebbe mai al legittimo proprietario poiché i truffatori se ne approprierebbero senza e senza ma.