In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 WhatsApp: i cambiamenti in arrivo per gli account secondari e gli indossabili

WhatsApp sta per introdurre due novità che cambiano un po’ il modo in cui si usa l’app. Un cambiamento punta alla sicurezza dei più giovani, l’altro migliora l’integrazione con i dispositivi indossabili, in particolare quelli Garmin. Sono due strade diverse, ma entrambe mostrano come l’app voglia diventare più completa e attenta alle esigenze degli utenti. La prima novità riguarda gli account secondari per i minori. L’idea è di permettere ai genitori di creare un profilo dedicato per i figli, collegato al proprio account. Tale sistema è già apparso nelle beta di WhatsApp per Android e viene aggiornato di continuo. Segno che l’azienda ci sta lavorando con attenzione. Per attivarlo, serve scansionare un codice QR e impostare un PIN a sei cifre. Quest’ultimo diventa la chiave di controllo: senza di esso, non si possono fare modifiche e il profilo del minore resta protetto.

WhatsApp: i cambiamenti in arrivo per gli account secondari e gli indossabili

L’esperienza per chi usa l’account secondario è più sicura. Nel dettaglio, non si possono inviare né ricevere messaggi o chiamate da numeri sconosciuti. Inoltre, alcune sezioni dell’app, come la scheda Aggiornamenti con canali e contenuti pubblici, restano disattivate. I genitori ricevono anche informazioni essenziali sull’attività dell’account, per esempio quando viene aggiunto un nuovo contatto. La crittografia end-to-end resta sempre attiva, quindi nessuno può leggere i messaggi, nemmeno tramite tali report. L’account rimane sotto controllo fino a quando il genitore lo decide o fino al raggiungimento dell’età minima, e allora potrà diventare un profilo completo.

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Sul fronte dei dispositivi indossabili, invece, WhatsApp sta lavorando per rendere l’integrazione con Garmin più fluida. Una volta associato lo smartwatch tramite Garmin Connect, il dispositivo apparirà nella schermata “Dispositivi collegati” dell’app. Ciò significa che sarà più semplice gestire i dispositivi e usare WhatsApp direttamente dal polso, senza dover passare da altre app o impostazioni. Con tali cambiamenti, WhatsApp vuole rendere l’app più sicura per i giovani e più comoda per chi usa wearable, mostrando una maggiore attenzione all’esperienza quotidiana degli utenti con la piattaforma di messaggistica.