WhatsApp: arriva lo strumento per pulire la memoria in modo preciso

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo senza alcun dubbio è WhatsApp, la nota applicazione infatti viaggia su quasi tutti i dispositivi del mondo e ci permette di restare in contatto in tempo reale con le persone care, l’utilizzo costante di questa applicazione porta come potete immaginare nel tempo ad accumulare messaggi ma anche video, foto e tanto altro che ovviamente occupano la memoria del nostro dispositivo e nel lungo periodo possono finire con intasarla.

La gestione della memoria da sempre rappresenta un elemento cruciale sia per la società che per gli utenti che desiderano la possibilità di gestire meglio lo spazio occupato e soprattutto vogliono poterlo liberare con estrema facilità, dinamica che ha WhatsApp non è mai risultata estranea ed anzi ha sempre destato grande attenzione, a quanto pare qualcosa molto presto cambierà dal momento che in beta sia per Android che per iOS è arrivato una nuova funzionalità pensata proprio per garantire una gestione capillare della memoria.

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Una migliore gestione della memoria

La funzionalità in questione prende il nome di “Svuota Chat” ed è disponibile proprio all’interno delle impostazioni della singola chat, per intenderci quelle impostazioni che si aprono quando clic in alto sul nome del contatto all’interno della chat privata, in questo modo potrete non solo liberare memoria ma potrete addirittura scegliere con grande attenzione, quali elementi eliminare e quali conservare senza dover fare una tabula rasa completa e indiscriminata di tutti i contenuti che avete condiviso, in tal modo potrete tranquillamente conservare le foto che avete ricevuto o inviato, ma eliminare le altre scegliendo sia per la tipologia di elemento, ma anche in base alle dimensioni.

Sicuramente si tratta di una svolta molto importante che rappresenta un’evoluzione davvero molto attesa da tutta la community, attualmente la funzionalità è disponibile soltanto in beta segnale che però molto presto potremmo assistere al rilascio globale e definitivo per tutti gli utenti, ovviamente per utilizzarla, assicuratevi di avere WhatsApp aggiornato all’ultima versione disponibile.