WhatsApp: arriva lo strumento definitivo per gestire la memoria

Ognuno di noi è sul proprio smartphone, quasi sicuramente ha installato WhatsApp, l’applicazione di messaggistica è diventata infatti ormai una compagna giornaliera che ci accompagna costantemente dal momento che ci permette di scambiare i messaggi con i nostri contatti in tempo reale, caratteristica ovviamente farcita di funzionalità che la rendono di fatto l’applicazione più utilizzata al mondo.

All’interno della chat, come già saprete, potete scambiare oltreché semplici messaggi anche audio, foto e video senza nessun tipo di problema, elementi che però vengono salvati all’interno dell’applicazione e che irrimediabilmente nel corso del tempo o occupano spazio, un dettaglio che soprattutto per coloro che non hanno grandi dimestichezza con questo mondo può diventare un problema quando lo spazio inizia a scarseggiare, da tempo la community sottolinea che WhatsApp ha bisogno effettivamente di gestire lo spazio in modo molto più efficace e a quanto pare l’azienda non è stata insensibile a queste richieste dal momento che finalmente qualcosa si sta muovendo da questo punto di vista.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Lo strumento in beta

All’interno delle ultime versioni beta Android e iOS l’azienda ha introdotto una nuova funzionalità che consente di gestire lo spazio di archiviazione in modo molto capillare e controllato senza troppi problemi, si tratta di una funzionalità definita come “Svuota chat“, nello specifico, quest’ultima è accessibile cliccando in alto sul nome del contatto con cui stiamo messaggi per aprire per l’appunto le impostazioni specifiche di quella chat, una volta selezionata tale opzione sarà possibile cancellare gli elementi salvati all’interno della chat scegliendo in modo preciso e accurato e dunque senza eliminare l’intera chat o comunque tutti i media contenuti al suo interno, ciò dunque permette di salvare ciò che riteniamo più importante ed eliminare ciò che invece riteniamo eliminabile.

Attualmente questa funzionalità è disponibile solamente in beta e probabilmente arriverà disponibile per tutti quanti solo nel corso delle prossime settimane dopo che WhatsApp avrà ricevuto alcuni feedback da parte degli utenti che la stanno testando, non rimane dunque che attendere per assistere all’esordio globale.