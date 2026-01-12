WhatsApp aggiorna i gruppi, arrivano le descrizioni dei membri e nuove funzioni utili

Gli utenti ad oggi su WhatsApp utilizzano tantissime soluzioni ma tra tutte quella dei gruppi sembra la più frequentata. C’è chi li usa per comunicare con tutti in una sola volta, mentre c’è qualcun altro che invece li utilizza per lavoro. Ora è la volta di un nuovo aggiornamento che contribuirà a mettere ordine e chiarezza soprattutto quando ci sono tantissimi utenti all’interno di un gruppo su WhatsApp.

Negli anni WhatsApp ha già potenziato molto questa area, aggiungendo funzioni come la condivisione di file di grandi dimensioni, i contenuti multimediali in alta qualità, le chat vocali e la condivisione dello schermo. Il nuovo aggiornamento prosegue su questa linea, intervenendo direttamente sull’identità dei membri e sulla gestione degli eventi.

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Le descrizioni dei membri rendono i gruppi più leggibili

La novità più evidente riguarda l’introduzione delle descrizioni dei membri nei gruppi. Ogni partecipante può ora assegnarsi un breve testo che definisce il proprio ruolo all’interno di quella specifica chat. La particolarità è che la descrizione non è globale, ma può cambiare da gruppo a gruppo.

Questo permette di chiarire immediatamente chi fa cosa in un determinato contesto. In una chat scolastica si può comparire come genitore, in un gruppo sportivo come portiere o allenatore, mentre in un gruppo di lavoro come referente di un progetto. Una funzione semplice, ma capace di ridurre confusione e messaggi inutili, soprattutto nei gruppi numerosi.

Sticker testuali creati direttamente dalle parole

Un’altra novità riguarda gli sticker. WhatsApp consente ora di trasformare qualsiasi parola digitata nella ricerca degli adesivi in uno sticker con testo. Le creazioni possono essere salvate direttamente nei propri pacchetti personali, senza doverle inviare prima in chat.

Questa funzione amplia le possibilità espressive, rendendo più immediata la creazione di adesivi personalizzati per risposte rapide, battute ricorrenti o messaggi che devono risaltare all’interno della conversazione. La terza novità interessa la gestione degli eventi. Quando viene creato un evento all’interno di una chat di gruppo, è possibile impostare promemoria personalizzati per i partecipanti. In questo modo, gli invitati ricevono un avviso nel momento scelto, riducendo il rischio di dimenticanze.